邱軍撞死運將至今未聯繫！家屬質疑酒駕肇逃 90歲老母不知兒離世

歌手邱軍9天前在基隆市開車，涉嫌撞傷排班候客的李姓計程車司機，一度停車，但未下車又開車離去。李經送醫傷重不治，家屬今天表示，依常理判斷，如果不是酒後駕車，不用擔心不用跑，現在已不能證明邱酒後肇事，但家屬會懷疑是否酒駕才逃逸。

邱男去年12月27日凌晨4時許，開車行駛基隆市信一路，在通過義四路口時，道路右側路旁停放3輛計程車，李、陳和另1名男子，站在計程車左側的車道上聊天。邱男開車撞到人後，往前行駛約50公尺，停在好樂迪KTV前，當時有人衝上前敲邱的車身，但邱未下車，開車離開現場。

李男遭汽車猛烈撞擊，傷重送醫；陳姓司機腳部擦傷，無大礙。警方接獲報案，調閱道路監視器，當天查出涉案車輛車主是邱父，表示案發時並非是他開車。後來查出是邱男開車肇事，邱男29日到案說明，表示當晚不知自己開車撞傷人。警方製作筆錄後，依肇事逃意致人受傷罪嫌函送法辦。

李男今年1月3日傷重不治，警方報檢察官相驗後，擇日解剖釐清死因。邱男3日也接受檢察官偵訊問，依過失致死罪嫌偵辦。

李男的嫂嫂今天說，無法接受家人被撞後，肇事者逃離現場，因為那關係到一條人命。就算當時可能緊張跑掉，也應該很快出來面對。邱男29日出面製作筆錄後，已知李男被撞傷送醫，難道不想要去了解一下傷者的狀況？因為邱男完全沒有動作，講一句直白一點、很難聽的話，「他到底是不是人啊？」

李男的嫂嫂表示，依常理判斷，會有這樣子的動作（肇事逃逸），應該都是酒駕，因為如果不是酒駕，不用擔心，不用跑，撞傷人會下來看一下，但邱男完全沒有，現在不能證明邱男開車前有喝酒，但家屬合理懷疑他有酒駕。

死者的家屬認為，邱男肇事時連最基本的人道精神都沒有，後續表現枉為人就不用講了。邱男至今沒有跟家屬聯絡，事發至今，只有自稱是邱的家屬來電，說很有誠意要談和解，但家屬回應全案都交給檢察官調查，讓司法來處理。

李男的兄、嫂說，高齡90歲的媽媽主要是由李男照顧，現在還不敢讓媽媽知道李男死訊，怕她無法承受兒子好好的出門工作，為什麼會「就沒有了」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康