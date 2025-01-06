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外輪疑蓄意損海纜 立委倡海巡署匡列電纜區立即攔檢

中央社／ 台北6日電

具中國背景的喀麥隆籍貨輪，日前疑似破壞野柳東北方海域的海底電纜。戰略學者舒孝煌今天指出，破壞海纜是國家授意的灰色地帶行動，凸顯台灣建立通訊韌性的急迫性。民進黨立委陳冠廷建議，海巡署應匡列重要電纜區域，船隻若有不正常航跡，立即攔停登檢。

海巡署4日表示，野柳東北方海域的海底國際電纜在3日損壞，中華電信研判疑為喀麥隆籍貨輪造成，海巡獲報後派海巡隊巡查發現肇事貨輪，攔查貨輪要求至基隆港外海接受調查。

國防安全研究院副研究員舒孝煌受訪指出，中國透過民用船舶騷擾台灣週邊海域並非新鮮事，以貨船破壞台灣海底電纜為新形態的灰色地帶行動，相信是國家授意的行為；且從這艘喀麥隆籍貨輪在台灣東北海域的航跡、船公司為1人公司等情況看，都非常不尋常。

舒孝煌表示，這次事件凸顯海巡署對台灣週邊海域的覺知能力要更加增強，面對有異常的航行蹤跡就要提早發覺，而此事也凸顯台灣在建立通訊韌性的急迫性，台灣也要對此提高警覺，畢竟現在測試的各式灰色地帶行動，都有可能在爆發戰爭後暴增。

民進黨立委陳冠廷指出，這次事件嚴重影響台灣國家安全，2023年電信管理法修正，對於竊取、毀壞、或是危害這些連接的纜線、登陸站，以及國際交換機房與衛星通信功能運作者，意圖危害國家安全或社會安定，可處3年以上10年以下有期徒刑。

陳冠廷說，更重要的是海巡署及海委會的第一時間應變，此次海巡署第一時間就針對這些船隻在現場做出快速的應對，更重要的是未來應增強海上巡檢能量，建議海巡署匡列重要電纜區域，船隻航行此區域，若有不正常航跡，立即攔停登檢，並記錄船隻未來持續追蹤。

陳冠廷表示，若有勾斷電纜，海巡第一時間必須將船隻帶回扣留，進行行政調查與蒐證，至少必須取證海錨切面與磨損痕跡。

民進黨 海巡署 陳冠廷

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