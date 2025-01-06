野柳海底電纜遭損 海巡署：不排除大陸船侵擾可能

野柳東北方海域海底國際電纜本月3日受損，海巡署初判是航經的喀麥隆籍「SHUNXIN39」貨輪造成。圖／海巡署提供

野柳東北方海域海底電纜3日遭1艘喀麥隆籍貨輪損壞。海巡署今天表示，從其歷史航跡研判，還無法確認真正意圖，但不排除有中國籍權宜輪進行灰色地帶侵擾的可能性。

針對外界質疑此事件實為中國船隻「掛牌肇事」，海洋委員會海巡署今天透過新聞稿說明，3日中午12時40分接獲中華電信報案，指野柳東北方海域海底國際電纜發生4芯損壞，火速調派線上10069艇趕赴現場；同時，海巡人員在野柳北方7浬海域處，攔截案發時間航經該海域的喀麥隆籍「SHUNXIN39」貨輪，並要求其立即返回基隆港外海接受調查。

海巡署說，經海巡艇於基隆港外海對喀麥隆籍貨輪完成廣播、拍照及錄影蒐證等程序後，因當時現場海象不佳，無法上船登檢，考量喀麥隆籍貨輪已遠離現場9個小時，雖有嫌疑但非現行犯，所以未予扣留船隻。

另外，後續也已透過管道請喀麥隆籍貨輪目的港韓國（釜山）協助取證。

海巡署表示，本案除海巡艇攔截帶回可疑船舶，進行蒐證程序外，也將檢附雷達及航行等相關事證，函送基隆地檢署指揮偵辦，依法追究喀麥隆籍貨輪的刑事及民事責任。

雖然肇事貨輪登記為喀麥隆籍，海巡署指出，經查另有重複登記為坦尚尼亞籍，同時使用兩組船舶定位系統AIS的情形，雖屬外籍船舶，但船上7名船員均為中國籍，船東則為香港籍。

海巡署表示，參考去年歐洲波羅的海海底電纜遭破壞等事件，從喀麥隆籍貨輪的歷史航跡研判，尚無法確認其真正意圖，但不排除有中國籍權宜輪實施灰色地帶侵擾的可能性。

考量海底電纜涉台灣及全球通訊安全，海巡署說，針對可能風險與事件型態，海委會已邀集相關部會、機關召開「海底電纜受損查處及策進作為協調會議」，通盤檢討未來應處類似案例船舶的精進作法，以保障海底電纜通信及國家安全。