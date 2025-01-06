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獨／綠島監獄逃犯背景曝光 剩6月期滿…翻牆越獄原因令人不解

聯合報／ 記者徐白櫻張議晨／台東即時報導

法務部矯正署綠島監獄今天下午傳出受刑人越獄逃脫事件，40歲受刑人王天佑疑趁作業時，將管理員反鎖在庫房後脫逃越獄，警方正在南寮港口及機場持續搜索中，目前入夜尚未找到人，據了解，王男刑期到明年10月，因累計處遇達縮刑條件，預計今年7月就能期滿出監，越獄原因令人不解。

據了解，王男到綠島監獄服刑後，分配在營繕工作組，平時負責監獄建築修繕工作，累進處遇為1級，平時表現正常，今下午正常上工，卻趁管理人員不注意時將管理員反鎖庫房後越獄，因平時熟悉營區建物，推測可能策畫許久，利用簡易工具翻牆脫逃。

王男因毒品案入監，被判刑4年7月，移監到綠島監獄後，符合縮刑條件，也可以申請假釋，若無意外，縮刑後今年7月就服刑期滿，刑期剩下末段，卻趁管理人員不注意脫逃，原因令人費解。

據了解，今天綠島下雨，王男身穿短褲、雨衣作業，因東北季風強勁，恐無多餘衣物可以禦寒，台東警局已加派警力登島，要緝拿王男歸案，並提醒綠島居民注意安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

法務部矯正署綠島監獄今天下午傳出受刑人越獄事件，正全力緝捕中。圖／取自綠島監獄官網
法務部矯正署綠島監獄今天下午傳出受刑人越獄事件，正全力緝捕中。圖／取自綠島監獄官網
脫逃受刑人今天下午被監視器拍到的畫面，頭戴灰色毛線帽、身穿藍色大夾克。圖／綠島鄉公所提供
脫逃受刑人今天下午被監視器拍到的畫面，頭戴灰色毛線帽、身穿藍色大夾克。圖／綠島鄉公所提供
受刑人王天佑今天下午從綠島監獄逃脫，綠島鄉公所公布照片提醒鄉親不要外出。圖／綠島鄉公所提供
受刑人王天佑今天下午從綠島監獄逃脫，綠島鄉公所公布照片提醒鄉親不要外出。圖／綠島鄉公所提供

受刑人 監獄 綠島

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