影／三重傾斜民宅傍晚更斜、牆斷裂！再擴大撤離14戶 專家：已無法住人

新北三重某民宅傾斜引發討論，直至傍晚更加傾斜，牆壁及地板都斷裂，三重區公所除原撤離9戶外再擴大預防性撤離14戶，總計23戶。專家直言，該房屋肉眼判斷已無法住人，而三重地質的確存在一些沙層影響，但關鍵還是該傾斜民宅屋齡較久、基礎深度也較淺。

三重某建案基地開挖致民宅傾斜，場面怵目驚心，記者現場持續直擊，建案左邊第一棟民房傾斜程度越來越誇張，原本牆壁只是裂縫及小洞，至傍晚時已經直接斷裂，因房子更加傾斜，地板也列成兩半，場面駭人。

三重區公所稍早協助撤離及安置，首波強制撤離9戶22人，後來又預防性撤離，匡列14戶38人，並讓在場民眾在安全情況下回家拿東西，一些還沒到家的民眾也會陸續通知及撤離。三重區公所稍早表示，現評估傾斜角度越來越大，請大家不要回家拿東西，而也將安置於附近的名爵汽車旅館。

遭通知預防性撤離居民指出，自己住在傾斜民宅的後方，不知道為何會有這樣的情況，不過老一輩的確都說，以前底下埋很多垃圾，且三重地質本來就偏「沙」，現在也只能照市府安排。據了解，像三重於去年2月27日在福隆路有發生類似事件。

工務局指出，該建案目前為止還沒用到施工圖，只是在做地下室開挖而已，會發生事件的原因尚在查證。局長馮兆麟強調，將全力要求建商盡速完成損害處理及復原工作，同時也將加強施工安全監督，避免類似事件再次發生，確保民眾生命財產安全。去年7月1日已修訂「新北市政府辦理建築工程施工防救災計畫說明會作業原則」、增訂「擋土安全維護措施勘驗」，並發布實施。

新北市土木技師公會理事長賴建宏指出，建案左側房屋還在傾斜，角度持續擴大，從肉眼初判房屋已無法居住；該建案並非連續壁工法，而是擋土排樁工法，目前初判導致一旁民房傾斜可能原因是地盤土壤擾動、土壓力變化，也跟整個地質穩定性有關，都還待進一步確認。

至於有關居民流傳三重土地較「沙」，賴建宏也說，三重的水位確實比較高，存在一些沙層的影響，那這些情況在施工上風險就會相對高，要比較注意，這類情況或多或少都有出現過，也不是第一次，但今天個案情況是屋齡較久、基礎深度也較淺，抵抗強度比較低，受干擾就較明顯。

賴建宏補充，其實政府過去也持續做政策及機制的檢討，加強施工現場督導查核，甚至由技師公會以第三方角度去加強檢查，但該個案詳細且具體致災原因還尚待搜集及比對才能精準回應。

新北三重某民宅傾斜引發討論，直至傍晚更加傾斜，牆壁及地板都斷裂。記者李成蔭／攝影