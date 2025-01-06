快訊

獨／剩6月期滿…綠島監獄逃犯背景曝光 翻牆越獄原因令人不解

日男星吉澤亮喝到斷片！ 擅闖民宅「直接被報警抓走」

居民看到身影！毒犯受刑人越獄 矯正官員證實：應還在綠島

自願移監綠島…監獄落跑人犯非從戒護區突圍 機場、港口搜索中

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部矯正署綠島監獄今下午傳出受刑人越獄逃脫事件，毒販王天佑疑似將管理員反鎖門內後脫逃越獄，目前行方不明。據表示，王是自願移監到綠島的受刑人，逃亡前的工作擔任外營繕工，王並非從戒護區突圍脫逃。

據指出，根據當地居民情資反映，今天下午確實有人看見王天佑仍未離開綠島，有關人員清查綠島今天的最末船班，查無王天佑乘船跡證，目前推測王天佑仍應還在島內。

矯正署人員獲報後，火速通報地區警方、獄方人員結合在港口、機場附近等可疑處所全力追緝王天佑，同時陳報轄區台東地檢署，由檢察官指揮偵辦調查刑責。

據調查，現年40歲的王天佑逃亡前從事外營繕工作，即協助修繕作業，視同作業成員；王是於作業期間將主管反鎖趁隙脫逃，而不是控制管理員後突破重重關卡逃匿。

據了解，在綠島監獄服刑的受刑人，也視同作業成員，受刑人是由本島矯正機關挑選後並自願移監過去的收容人所擔任，王在本島期間未有違規紀錄，獲選到綠島服刑。

法務部矯正署綠島監獄。圖／聯合報系資料照片
法務部矯正署綠島監獄。圖／聯合報系資料照片

受刑人 監獄 綠島

延伸閱讀

綠島監獄受刑人脫逃 20名警力搭巡邏艇跨海趕赴

居民看到身影！毒犯受刑人反鎖管理員越獄 矯正官員證實：應還在綠島

綠島監獄受刑人驚傳越獄！疑將管理員反鎖 長相曝光全島追捕中

北檢對柯案4被告交保抗告 高院裁定撤銷發回北院更裁

相關新聞

獨／綠島監獄逃犯背景曝光 剩6月期滿…翻牆越獄原因令人不解

法務部矯正署綠島監獄今天下午傳出受刑人越獄逃脫事件，40歲受刑人王天佑疑趁作業時，將管理員反鎖在庫房後脫逃越獄，警方正在...

居民看到身影！毒犯受刑人反鎖管理員越獄 矯正官員證實：應還在綠島

法務部矯正署綠島監獄今下午傳受刑人越獄逃脫事件，毒販王天佑疑似將管理員反鎖門內後脫逃越獄，警方正在南寮港口及機場搜索。矯...

掛失竊車牌拒檢加速逃逸衝撞 新北警開5槍男子中彈身亡

涉及板橋區娃娃機店竊案的55歲凌男，今天上午駕駛懸掛失竊車牌的BMW轎車行經板橋時，巡邏警發現凌男上前攔查，凌男竟拒檢逃...

自願移監綠島…監獄落跑人犯非從戒護區突圍 機場、港口搜索中

法務部矯正署綠島監獄今下午傳出受刑人越獄逃脫事件，毒販王天佑疑似將管理員反鎖門內後脫逃越獄，目前行方不明。據表示，王是自...

逃犯最新樣貌曝光！戴灰色毛帽穿藍夾克 綠島公所：請鄉民緊閉門窗

台東縣綠島監獄受刑人王天佑今天下午從監獄逃脫，警方加派20名警力登島維護治安，另外綠島鄉公所也透過社群網路發布受刑人照片...

綠島監獄受刑人脫逃 20名警力搭巡邏艇跨海趕赴

台東綠島監獄今天下午2時30分有受刑人脫逃，監獄發布通告請鄉民協助搜尋，警方也派出5小隊約20名警力搭海巡巡邏艇趕到綠島...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。