自願移監綠島…監獄落跑人犯非從戒護區突圍 機場、港口搜索中

法務部矯正署綠島監獄今下午傳出受刑人越獄逃脫事件，毒販王天佑疑似將管理員反鎖門內後脫逃越獄，目前行方不明。據表示，王是自願移監到綠島的受刑人，逃亡前的工作擔任外營繕工，王並非從戒護區突圍脫逃。

據指出，根據當地居民情資反映，今天下午確實有人看見王天佑仍未離開綠島，有關人員清查綠島今天的最末船班，查無王天佑乘船跡證，目前推測王天佑仍應還在島內。

矯正署人員獲報後，火速通報地區警方、獄方人員結合在港口、機場附近等可疑處所全力追緝王天佑，同時陳報轄區台東地檢署，由檢察官指揮偵辦調查刑責。

據調查，現年40歲的王天佑逃亡前從事外營繕工作，即協助修繕作業，視同作業成員；王是於作業期間將主管反鎖趁隙脫逃，而不是控制管理員後突破重重關卡逃匿。