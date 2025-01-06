逃犯最新樣貌曝光！戴灰色毛帽穿藍夾克 綠島公所：請鄉民緊閉門窗
台東縣綠島監獄受刑人王天佑今天下午從監獄逃脫，警方加派20名警力登島維護治安，另外綠島鄉公所也透過社群網路發布受刑人照片提醒居民注意，從監視器記錄畫面得知，逃犯頭戴灰色毛線帽、身穿藍色大夾克。
綠島鄉長謝賢裕說，綠島監獄已經2、30年沒有發生脫逃事件，他擔心逃犯為食物危及居民安全，提醒鄉親緊閉門窗、避免外出。
法務部矯正署綠島監獄下午發生受刑人王天佑越獄逃脫事件，王疑似將管理員反鎖門內後脫逃，因綠島通往富岡漁港的最後一艘船班已經駛離，研判王還在島上躲藏，警方全力查緝中。
台東地檢署表示，今天接獲綠島監獄通報某受刑人脫逃事件，立即分偵案調查，刻由檢察官指揮台東縣警察局及台東分局全力查緝中。
綠島鄉長謝賢裕表示，早年綠島監獄曾發生受刑人越獄事件，但已經2、30年沒發生，公所希望民眾知道有人犯脫逃，所以向監獄取得逃犯照片發布在社群媒體公告周知，另外他也擔心逃犯為食物出來偷搶，危及百姓安全，希望鄉民緊閉門窗，不要單獨外出，晚上要注意自身安全。
議員王姷力說，第一時間已聯絡台東縣警局加派警力進駐，海巡艇將儘速載20名警察入島維護安全。
綠島鄉公所公告表示，綠島監獄通報本日下午14時30分有受刑人脫逃，請鄉民協助搜尋，如發現可疑人物請即時通報綠島監獄(089-672005)、綠島分駐所(089-672521)或鄉公所(089-672510)。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言