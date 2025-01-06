逃犯最新樣貌曝光！戴灰色毛帽穿藍夾克 綠島公所：請鄉民緊閉門窗

台東縣綠島監獄受刑人王天佑今天下午從監獄逃脫，警方加派20名警力登島維護治安，另外綠島鄉公所也透過社群網路發布受刑人照片提醒居民注意，從監視器記錄畫面得知，逃犯頭戴灰色毛線帽、身穿藍色大夾克。

綠島鄉長謝賢裕說，綠島監獄已經2、30年沒有發生脫逃事件，他擔心逃犯為食物危及居民安全，提醒鄉親緊閉門窗、避免外出。

法務部矯正署綠島監獄下午發生受刑人王天佑越獄逃脫事件，王疑似將管理員反鎖門內後脫逃，因綠島通往富岡漁港的最後一艘船班已經駛離，研判王還在島上躲藏，警方全力查緝中。

台東地檢署表示，今天接獲綠島監獄通報某受刑人脫逃事件，立即分偵案調查，刻由檢察官指揮台東縣警察局及台東分局全力查緝中。

綠島鄉長謝賢裕表示，早年綠島監獄曾發生受刑人越獄事件，但已經2、30年沒發生，公所希望民眾知道有人犯脫逃，所以向監獄取得逃犯照片發布在社群媒體公告周知，另外他也擔心逃犯為食物出來偷搶，危及百姓安全，希望鄉民緊閉門窗，不要單獨外出，晚上要注意自身安全。

議員王姷力說，第一時間已聯絡台東縣警局加派警力進駐，海巡艇將儘速載20名警察入島維護安全。