掛失竊車牌拒檢加速逃逸衝撞 新北警開5槍男子中彈身亡

涉及板橋區娃娃機店竊案的55歲凌男，今天上午駕駛懸掛失竊車牌的BMW轎車行經板橋時，巡邏警發現凌男上前攔查，凌男竟拒檢逃逸。警方追捕時凌男還衝撞警車及一旁騎士，警立即對車輪連開5槍，凌男胸口中彈送醫急救不治，詳細案情仍待釐清。

據了解，有多項前科的55歲凌姓男子，今天凌晨在板橋區1間娃娃機店竊取零錢機的零錢，板橋警獲報展開調查鎖定凌男涉案。今天上午11時許板橋分局沙崙所警員巡邏行經板橋區大觀路三段與篤行路二段口時，發現凌男駕駛1輛懸掛失竊車牌的BMW轎車還開著窗戶抽菸，警方立即上前攔查。

不料凌男見警方出現竟加足油門逃逸，警方立即尾隨追捕，追至新北市樹林區環漢路五段與東豐街口正好遇停等紅燈車陣，警方立即舉槍喝令停車，但凌男竟從右側路肩鑽行意圖逃逸，還欲衝撞警車及一旁騎士。警員見情況危急，立即朝車輛左前輪連開5槍，開車的凌男才停下。

警方立即喝令凌男下車，打開車門後見凌男胸口中彈，副駕坐著43歲楊姓女子經查為台北地檢署發布的毒品通緝犯，警方在其身上及車上搜出毒品及刀械，而中彈的凌男當場失去生命徵象，經送往亞東醫院急救後仍因傷重不治。警方目前已通知凌男哥哥前來製作筆錄，並將深入釐清凌男涉案情形。

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