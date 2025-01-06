拒檢飛車逃3公里衝撞警畫面曝光！板橋警連開5槍 駕駛胸口中彈命危

新北市板橋警方今天上午巡邏時，發現一輛涉及竊盜及侵占的凌男駕駛懸掛失竊車牌的BMW轎車，警方攔查時凌男加速逃逸還意圖衝撞民眾機車及警車。警方朝車輪開5槍制止並將車輛攔下，發現凌男胸口中彈已無生命跡象，由救護車送醫搶救中，確切案情仍待警方調查。

據了解，板橋分局沙崙派出所警員，今天上午11時許巡邏行經大觀路三段與篤行路二段口，發現涉及轄內竊盜及侵占案件的55歲凌姓男子，駕駛1輛懸掛失竊車牌的BMW轎車，警員上前準備攔查時凌男竟加速逃逸。警方一路追了3公里追到樹林區環漢路五段與東豐街口遇到紅燈車陣，不料凌男竟從右側路肩鑽行逃逸，意圖衝撞一旁民眾機車及警車。

警員見情況危急，立即朝車輛左前輪射擊5槍，該車右轉後隨即停下，警方開啟車門喝令凌男下車，發現凌男胸部中1槍已無生命跡象，副駕乘客43歲楊姓女子為台北地檢署發布的毒品通緝犯，身上還搜出毒品，車內也搜出多把刀械。救護人員到場將中槍凌男送醫，目前尚在醫院急救，案情正由警方深入釐清中。

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