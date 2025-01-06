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美床墊夾藏480塊大麻磚走私 警高雄港攔截估算1.7億

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

販毒集團從美國以床墊夾藏大麻透過海運貨櫃走私來台，刑事局在高雄港攔截，搜出價值1.7億元的480塊大麻磚共117公斤，拘提報關及收貨的吳姓男子，高雄地檢署依毒品罪起訴。

警方調查，這批大麻從美國洛杉磯運出，去年6月6日抵達高雄港，由34歲吳姓男子以床墊報關；他曾因人頭帳戶案件被依詐欺罪、洗錢防制法判刑，2022年初入監服刑，前年底出獄。

刑事局偵三大隊第一隊與關務署分析，貨物從大麻合法化國家輸入，以個人名義報關，只有3個床墊，床墊容易夾藏毒品，且吳具特殊背景，當月12日開箱查驗，床墊四周被切開，獨立筒旁藏有480塊大麻磚共117公斤。

警方查扣大麻跟監物流，發現物流公司送貨至台中市某照相館前，經吳簽收，由搬家公司送至吳的桃園市租屋處，吳搭火車轉乘計程車返回桃園收貨，14日入屋拘提他，發現數個登山包，研判用於運毒。

他稱，因欠債缺錢，經人介紹以通訊軟體受指使報關及收貨，不知是毒品；兩度依指示在桃園的公園停車場垃圾桶各拿8萬元現金，用於租屋及運費等，尚未談及報酬。

警詢後依毒品罪移送，雄檢聲押獲准，去年11月7日起訴。檢警懷疑吳在監時透過受刑人牽線販毒集團，追查上游。

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販毒集團從美國以床墊夾藏大麻透過海運貨櫃走私來台，刑事局在高雄港攔截，搜出價值1.7億元的480塊大麻磚共117公斤，拘提報關及收貨的吳姓男子。記者李奕昕／翻攝
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