屏東崁頂男持牛刀殺死鄰居逃亡逾40小時 檢方聲押獲准

屏東縣崁頂鄉翁姓男子與鄰居蘇姓男子因細故口角爭執心生怨懟，本月3日晚間翁男持購買牛刀，徒步走到蘇男家中，朝蘇男胸腹部猛刺，隨即逃離現場，翁逃亡40小時，昨中午落網，警方昨依殺人罪移送檢方偵辦，檢方今向法院聲請羈押獲准。

檢方指出，44歲翁男與死者48歲蘇男鄰居，因細故口角爭執心生怨懟， 翁男在3日晚間6點多，持自行購買牛刀，到蘇男家中持刀刺傷蘇男的胸腹部等部位，隨即逃離現場，蘇男逃出屋外向鄰居求救，經送醫後，仍因傷勢過重不治。

檢警調查，翁男犯案逃離現場，跑到崁頂鄉堤防、農地、倉庫及工寮等處躲避。5日上午翁男偷溜回家洗澡，經警方發現後，當場將翁男逮捕。