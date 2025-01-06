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屏東崁頂男持牛刀殺死鄰居逃亡逾40小時 檢方聲押獲准

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣崁頂鄉翁姓男子與鄰居蘇姓男子因細故口角爭執心生怨懟，本月3日晚間翁男持購買牛刀，徒步走到蘇男家中，朝蘇男胸腹部猛刺，隨即逃離現場，翁逃亡40小時，昨中午落網，警方昨依殺人罪移送檢方偵辦，檢方今向法院聲請羈押獲准。

檢方指出，44歲翁男與死者48歲蘇男鄰居，因細故口角爭執心生怨懟， 翁男在3日晚間6點多，持自行購買牛刀，到蘇男家中持刀刺傷蘇男的胸腹部等部位，隨即逃離現場，蘇男逃出屋外向鄰居求救，經送醫後，仍因傷勢過重不治。

檢警調查，翁男犯案逃離現場，跑到崁頂鄉堤防、農地、倉庫及工寮等處躲避。5日上午翁男偷溜回家洗澡，經警方發現後，當場將翁男逮捕。

檢方訊問後，翁男涉犯刑法第 271條殺人罪嫌，犯罪嫌疑重大並有逃亡之虞，向屏東地方法院聲請羈押，法院今上午裁准羈押。

屏東縣翁姓男子（中）剛出獄沒多久犯下殺人案，逃亡40多小時，跑到堤防、倉庫等躲藏，5日回到家中洗澡遭警方查獲，檢方今向法院聲押獲准。記者劉星君／翻攝
屏東縣翁姓男子（中）剛出獄沒多久犯下殺人案，逃亡40多小時，跑到堤防、倉庫等躲藏，5日回到家中洗澡遭警方查獲，檢方今向法院聲押獲准。記者劉星君／翻攝

屏東縣 殺人 鄰居

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