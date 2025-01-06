警員涉毒醜聞 高雄議員痛批：警局內部管理徹底崩盤

高雄市鳳山警分局爆發警員涉毒醜聞，去年下半年度詐騙件數也是全市之冠。議員李雅靜說，鳳山警分局接連傳出警員違紀違法，再以「詐騙三冠王」稱號成高雄治安的反面教材，不管是內部管理或對外執法全面失能，她請鳳山警分局「振作一點」。

警政署列管去年下半年達千萬財損案件，其中高雄市就有68件，鳳山分局12件居冠，60餘歲的何姓婦人誤信臉書投資訊息，遭詐5千萬600餘萬元。某派出所高姓員警傳訊給女子相約吸毒，對話內容在網路流傳，高市警局擬記兩大過免職。

針對吸毒行徑，國民黨議員李雅靜痛批說，警員身為執法人員，不僅以身試毒，還公然傳訊邀請他人吸毒，如此行徑是對法律、對市民及對警察職業的嚴重背叛，不僅讓人怒不可遏，更凸顯鳳山警分局內部管理的徹底崩盤。

此外，外傳吸毒情事經網路發酵，鳳山分局才後知後覺展開調查，匆忙送檢、搜索、免職。李雅靜也提出質疑，為何內部長時間無任何察覺，難道稽核監督機制完全失能嗎？

李雅靜強調，警察局在管理與執法上的重大失職，已經讓民眾的信任度瀕臨破產，這不是個別事件，而是一連串系統性失敗的結果，責任絕不僅止於分局內部。此外，市警局應立即對內部進行全面整頓，提出改進計畫、強化內部稽查機制，杜絕不適任警員。

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