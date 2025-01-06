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早有前科！高雄警員網路揪妹吸毒記過免職 3年前涉足這場所遭列管

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高雄警員網路揪妹吸毒記過免職 曾涉足這場所違紀列管

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市鳳山警分局新甲派出所高姓員警疑因吸毒，傳訊給爆乳妹時貼出穿著警察制服、表情迷濛的照片，還稱「想找人一起吸毒」，高事後被分局查獲持有Ｋ他命、驗尿陽性，因涉毒事證明確，報市警局記2大過免職，並追究相關考監責任；據查，高除吸毒外，曾於2022年因涉足棋盤社不妥當場所遭列管。

據了解，年約37歲的高姓警員從特考班畢業，從警近8年的時間，在派出所勤務算正常，同仁形容他「上班就上班，下班就下班」，工作情況一般；高員除涉吸毒外，今天又被爆出曾於2022年涉足在苓雅區疑有賭博情事的棋盤社，當時苓雅警分局警方前往臨檢查獲高警在內，報請鳳山警分局，因違紀行為被列管。

鳳山警分局指出，經查高姓警員是在交友軟體認識一名女子，二人聊天過程被女子在網路指控涉毒，分局得知後徵得高的同意後搜索及採集尿液，尿液初步檢驗呈陽性反應，另起獲毛重1.49公克Ｋ他命。分局追查後依毒品罪嫌嚴查究辦，並決定依人事相關規定召開考績會，核予高一次2大過處分，報市警局記2大過免職，並追究相關考監責任。

網路社群Threads昨瘋傳一則訊息截圖，有網友貼出一名女子與男子的對話紀錄並附上照片，對話中顯示，男子貼出多張照片合成一張的照片，向女子介紹「這是我的工作」，由於照片中多張身穿警察制服，且可清楚看到「警察」字樣的防彈背心、配戴無線電和密錄器，還有多張和正妹的合照，男子表情看來眼神迷濛、雙眼泛紅。

接到訊息的年輕女子看到照片好奇詢問對方，「這是警察的意思嘛」，男子則回訊，「其實是想找妳一起吸毒的意思，因為那個東西用了會想有人陪」，女子驚訝回「蛤，你找我吸毒」；事後在網路社群將過程貼文。分局自檢後查出高涉有吸毒行為，因持有K他命不足20公克，將函送裁罰。

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高雄市鳳山警分局某派出所高姓員警疑因吸毒，傳訊給年輕女子時貼出穿著警察制服、表情迷濛的照片，還稱「想找人一起吸毒」。圖／取自Threads
高雄市鳳山警分局某派出所高姓員警疑因吸毒，傳訊給年輕女子時貼出穿著警察制服、表情迷濛的照片，還稱「想找人一起吸毒」。圖／取自Threads
高雄市鳳山警分局某派出所高姓員警疑因吸毒，傳訊給年輕女子時貼出穿著警察制服、表情迷濛的照片，還稱「想找人一起吸毒」。圖／取自Threads
高雄市鳳山警分局某派出所高姓員警疑因吸毒，傳訊給年輕女子時貼出穿著警察制服、表情迷濛的照片，還稱「想找人一起吸毒」。圖／取自Threads

吸毒 警察

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