警網路約妹吸毒 2大過免職

高雄市鳳山警分局某派出所高姓員警疑因吸毒，傳訊給年輕女子時貼出穿著警察制服、表情迷濛的照片，還稱「想找人一起吸毒」。圖／取自Threads 高雄市鳳山警分局某派出所高姓員警疑因吸毒，傳訊給年輕女子時貼出穿著警察制服、表情迷濛的照片，還稱「想找人一起吸毒」；分局查獲高持有Ｋ他命、驗尿陽性，他辯稱和女子有感情糾紛，分局認為涉毒事證明確，報市警局記兩大過免職。

據了解，年約卅七歲的高姓警員特考班畢業，從警約八年，在派出所勤務算正常，同仁形容他「上班就上班，下班就下班」，工作情況一般。

鳳山警分局指出，經查高姓警員是在交友軟體認識一名女子，二人聊天過程被女子在網路指控涉毒，分局得知後徵得高的同意後搜索及採集尿液，尿液初步檢驗呈陽性反應，另起獲毛重一點四九公克Ｋ他命。分局追查後依毒品罪嫌嚴查究辦，並決定依人事相關規定召開考績會，核予高一次兩大過處分，報市警局斷然淘汰。

網路社群Threads昨瘋傳一則訊息截圖，有網友貼出一名女子與男子的對話紀錄並附上照片，對話中顯示，男子貼出多張照片合成一張的照片，向女子介紹「這是我的工作」，由於照片中多張身穿警察制服，且可清楚看到「警察」字樣的防彈背心，還有多張和正妹的合照，男子表情看來眼神迷濛、雙眼泛紅。

接到訊息的年輕女子看到照片好奇詢問對方，「這是警察的意思嘛」，男子則回訊，「其實是想找妳一起吸毒的意思，因為那個東西用了會想有人陪」，女子驚訝回「蛤，你找我吸毒」。

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