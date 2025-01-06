出獄就殺人 逃亡40小時 溜回家遭逮

屏東縣崁頂鄉3日晚間6點45分發生殺人案，翁男持利器殺害鄰居蘇姓男子後，逃亡40多小時，今天中午落網，當晚現場警方拉起封鎖線。記者劉星君／翻攝 屏東縣崁頂鄉四十四歲翁姓男子疑不滿鄰居蘇男曾用言語激怒他，三日晚間徒步走到蘇家，爭執後持刀砍死蘇男；他逃亡四十小時又偷溜回家洗澡，走出浴室被埋伏警方逮捕，依殺人罪移送檢方偵辦。

警方調查，翁姓男子有毒品、竊盜、妨害公務前科，上月下旬剛出獄，與死者蘇姓男子住在港東國小後門同一條巷子，兩家相距約五十公尺，一個住巷頭、一個住巷尾；兩人常口角，積怨已深。

三日晚間六時四十五分，翁男徒步走到蘇男家，兩人激烈爭執扭打，翁男涉持刀朝蘇男胸、腹部猛刺，蘇男負傷後曾走到門外求救，鄰居見狀報警送醫，仍傷重不治，腹部有多處刀傷。

翁男犯案後徒步逃逸，凶刀遺留現場，警方出動大批警力追捕，還規畫出動空拍機，但翁從小在當地長大，熟悉地形，警方始終未發現他的行跡，後來決定回翁男家周邊埋伏。

昨天中午時，警方發現翁男家人都在吃飯，浴室卻傳來聲響，在浴室門口埋伏，翁男打開浴室門看到警察，當場傻眼，中餐來不及吃就被捕，他一度稱要請律師，後來作罷。

翁男母親說，平日和蘇家沒太多互動，懷疑是死者曾嗆兒子，兒子可能被刺激，才會去找對方理論。警詢後將翁依殺人罪嫌移送檢方偵辦。

據了解，翁男是地方頭痛人物，曾偷廟裡香油錢，屢遭警傳喚、拘提、盤查心生不滿，二○二三年七月下旬深夜，曾持榔頭、香蕉刀，砸警車擋風玻璃、後車窗，被法院依妨害公務判六月有期徒刑。