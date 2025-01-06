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詐團黑吃黑 車手被劫百萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

詐團車手黃姓男子（左一）向被害人收取一三五萬元，疑行蹤曝露遭「黑吃黑」，當街被三名男子持棍棒及辣椒水強盜一百萬元。記者李奕昕／翻攝
詐團車手黃姓男子（左一）向被害人收取一三五萬元，疑行蹤曝露遭「黑吃黑」，當街被三名男子持棍棒及辣椒水強盜一百萬元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團車手黃姓男子由陳姓女友陪同，在台北市某超商被害人拿現金一三五萬元，當街遭馬姓兄弟、劉姓男子持棍棒及辣椒水強盜一百萬元；警方逮捕三人，研判「黑吃黑」，依強盜罪嫌送辦，檢方聲押獲准，黃男依詐欺罪嫌十萬元交保。

警方調查，退休五十九歲的王姓男子去年十一月瀏覽臉書虛擬貨幣假投資廣告，加入ＬＩＮＥ群組，陸續面交及匯款四百多萬元；十二月十六日晚間七時許，在北市木新路一間超商再面交一三五萬元，詐團派卅五歲黃男取款，黃帶卅八歲陳姓女友陪同。

黃共取得兩袋現金，與陳女走出超商正準備叫計程車離開，埋伏在外的廿一歲馬姓雙胞胎兄弟和廿歲劉姓男子趨前，黃雖警覺跑進騎樓但被包圍，遭三人揮舞球棒、噴辣椒水，拉扯後被搶走其中一袋一百萬元現金。

三人得手後開車逃逸，黃眼睛被噴到辣椒水不適，當場報案，稱朋友還錢，前往拿取後遭搶，但說不出友人身分及款項來源。

警方調閱監視器，發現黃、陳是從台中搭高鐵至台北，再轉乘計程車到超商，嫌犯三人也來自台中，駕租賃車北上，提早在超商外埋伏。

警方聯繫王男查出假投資詐騙，受理後黃才坦承受詐團指示取款，陳女稱陪男友北上遊玩，不知是拿贓款，被依詐欺罪移送。

警方以車追人，查出馬姓兄弟三人身分，上月廿三日赴台中逮人；三人承認行搶，馬姓兄弟中的哥哥稱受「上手」指示，找弟弟及劉協助，其中四十萬元交給上手，剩餘朋分，三人均用於生活所需、租車、還錢等，已花光。

警方查出三人都曾被查獲詐欺案，疑似與黃男屬相同詐團，研判詐團幹部互相黑吃黑，依強盜罪移送，追查上手及贓款流向。

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