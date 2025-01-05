上網揪妹吸毒！高雄警員持毒驗尿陽性反應 遭記兩大過免職

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

網路社群今瘋傳高市有員警疑吸毒，還貼出誇張穿著警察制服、表情迷濛的照片，傳訊給年輕女子「想找人一起吸毒」；後證實該名男子為鳳山警分局高姓員警，據了解，他被調查時，辯稱和女子有感情糾紛，但採尿送驗不僅呈毒品陽性反應還持有毒品，分局將呈報警局記兩大過免職。

網路社群Threads今瘋傳一則訊息，有網友貼出一名女子與男子的對話紀錄並附上照片，對話中顯示，男子貼出多張照片合成一張的照片向女子介紹「這是我的工作」，由於照片中男子身穿多張警察制服及可清楚看到「警察」字樣的防彈背心外，還有多張和正妹的合照，男子表情看來眼神迷濛、雙眼泛紅。

接到訊息的年輕女子看到照片好奇詢問對方，「這是警察的意思嘛」，男子則回訊，「其實是想找妳一起吸毒的意思，因為那個東西用了會想有人陪」，讓女子驚訝回「蛤」，妳找我吸毒。

據了解，這名疑似員警傳照揪妹一起吸毒的圖文並茂訊息瘋傳後，今晚警方證實為高市鳳山警分局新甲派出所的高姓警員。

鳳山警分局指出，涉案的高姓警員從警8年，聲稱在交友軟體認識一名女子，在交友聊天過程，被女子在網路指控涉毒，後分局展開調查，並徵得高同意後搜索及採集尿液。

經分局調查後，高的尿液初步檢驗呈陽性反應並起獲毛重一點四九公克K他命；分局指出，將採最高標準嚴查究辦，另依人事相關規定召開考績會核予一次兩大過，斷然淘汰。

對於女子在網路張貼該名員警疑有侵占毒品買賣毒品等情事，分局指出，目前查證高員無偷毒品行為。

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高雄市警方傳出有派出所員警吸毒，還貼出誇張穿著警察制服、表情迷濛的照片，在Threads傳訊息給年輕女子，說想找人一起吸毒；據悉，是鳳山警分局派出所的高姓警員。圖／取自Threads
高雄市警方傳出有派出所員警吸毒，還貼出誇張穿著警察制服、表情迷濛的照片，在Threads傳訊息給年輕女子，說想找人一起吸毒；據悉，是鳳山警分局派出所的高姓警員。圖／取自Threads
高雄市警方傳出有派出所員警吸毒，還貼出誇張穿著警察制服、表情迷濛的照片，在Threads傳訊息給年輕女子，說想找人一起吸毒；後證實是鳳山警分局派出所的高姓警員。圖／取自Threads
高雄市警方傳出有派出所員警吸毒，還貼出誇張穿著警察制服、表情迷濛的照片，在Threads傳訊息給年輕女子，說想找人一起吸毒；後證實是鳳山警分局派出所的高姓警員。圖／取自Threads

吸毒 毒品

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