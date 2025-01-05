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獨／高雄派出所員警染毒？穿警察制服眼神迷濛 揪妹「想找妳一起吸毒」

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獨／高雄派出所員警染毒？穿警察制服眼神迷濛 揪妹「想找妳一起吸毒」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市警方傳出有派出所員警吸毒，還貼出誇張穿著警察制服、表情迷濛的照片，在Threads傳訊息給年輕女子，說想找人一起吸毒，「東西」用了會很想有人陪；據了解，該名員警疑為一等分局的派出所員警，市警局和分局已著手調查員警是否吸毒，及其相關可能觸法行為。

網路社群Threads今天瘋傳一則訊息，有網友貼出一名女子與男子的對話紀錄並附上照片，對話中顯示，男子貼出多張照片合成一張的照片向女子介紹「這是我的工作」，由於照片中男子身穿多張警察制服及可清楚看到「警察」字樣的防彈背心外，還有多張了和一名正妹的合照，男子表情看來眼神迷濛、雙眼泛紅。

接到訊息的年輕女子好奇詢問對方，這是警察的意思嘛，這和這個有什麼關係，那是甚麼意思，男子回訊對方，其實是想找妳一起吸毒的意思，因為那個東西用了會想有人陪，結果女子驚訝回「蛤」，妳找我吸毒。

據了解，這名員警疑似吸毒，還找妹一起吸毒的離譜行徑已瘋傳，經查疑為高雄市某分局派出所的員警，警局和分局已著手調查，坦承將對這名員警先行採尿送驗，並調查違法失職之處。

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高雄市警方傳出有派出所員警吸毒，還貼出誇張穿著警察制服、表情迷濛的照片，在Threads傳訊息給年輕女子，說想找人一起吸毒；據悉，是某分局派出所的員警。圖／取自Threads
高雄市警方傳出有派出所員警吸毒，還貼出誇張穿著警察制服、表情迷濛的照片，在Threads傳訊息給年輕女子，說想找人一起吸毒；據悉，是某分局派出所的員警。圖／取自Threads
高雄市警方傳出有派出所員警吸毒，還貼出誇張穿著警察制服、表情迷濛的照片，在Threads傳訊息給年輕女子，說想找人一起吸毒；據悉，是某分局派出所的員警。圖／取自Threads
高雄市警方傳出有派出所員警吸毒，還貼出誇張穿著警察制服、表情迷濛的照片，在Threads傳訊息給年輕女子，說想找人一起吸毒；據悉，是某分局派出所的員警。圖／取自Threads

吸毒 警察

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