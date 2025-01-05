詐團車手拿百萬贓款走出超商 遭雙胞胎兄弟黑吃黑強盜

詐騙集團車手黃姓男子由陳姓女友陪同，赴台北市某超商向被害人拿現金135萬元，走出遭馬姓兄弟、劉姓男子強盜其中1百萬元。警方查出是詐團「黑吃黑」，逮捕情侶及拘提馬等3人分依詐欺、強盜罪移送，檢方聲押馬姓兄弟、劉獲准，命黃10萬元交保，陳請回。

警方調查，退休59歲王姓男子去年11月瀏覽臉書假投資虛擬貨幣廣告，加入LINE群組，陸續面交及匯款共4百多萬元；12月16日在台北市木新路3段某超商，面交135萬元給詐團車手35歲黃姓男子，黃的38歲陳姓女友在超商買飲料。

黃得手兩袋現金走出超商，21歲馬姓雙胞胎兄弟、20歲劉姓男子趨前分持球棒揮舞、辣椒水噴灑，強盜其中1袋1百萬元開車逃逸；黃當場報案，稱朋友還錢，他前往拿取遭搶，但對友人身分及款項來源交待不清。

北市文山一警分局調閱監視器發現，黃、陳搭高鐵從台中市北上轉乘計程車到場，馬等3人駕駛租賃車也從台中北上，早一步在超商外埋伏，黃向王拿錢後遭強盜。警方詢問王得知是詐騙案，黃坦承受指示拿贓款。

警方當天逮捕情侶移送，同月23日赴台中拘提馬姓兄弟與劉，3人稱受指示行搶，其中40萬元交給上手，剩餘用於生活所需、還錢、租車等已花光。警方清查，3人均曾被查獲擔任詐團車手，追查上手。