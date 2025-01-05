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剛出獄就殺人 男逃40多小時返家準備吃午餐時遭逮捕

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣崁頂鄉3日晚間6點45分發生殺人案，嫌犯翁姓男子持利器殺害鄰居蘇姓男子後，逃亡40多小時後，今天中午，翁男逃回家後，洗好澡，正準備要吃午餐時，早已遭警方鎖定，當場上前逮捕，帶回警局。

44歲翁男才剛出獄沒多久，3日就犯下殺人案，由於翁男沒帶手機，徒步逃離現場，且習慣在農路溪邊穿梭，增添警方追查難度，警方今天持續追查東港溪沿岸，並兵分多路，除掌握可能出沒地點，也在家中附近埋伏。

今天約莫中午時，附近鄰居看到翁家人來回在廚房與飯廳間走動，警方現場發現不對勁，翁男偷返家，警方上前逮捕發現翁男已洗好澡換完衣服，不過午餐還沒吃到就被逮捕帶回偵辦。

翁男落網後沈默，僅說要找律師。案發當下，翁男犯案工具兇刀，遺落在現場，檢警查扣。全案將依殺人罪嫌送辦。

全案發生在屏東崁頂鄉復興路，3日晚間18點45分，48歲蘇姓男子與44歲翁姓嫌犯疑因偶遇發生口角，爆發肢體衝突，蘇男遭翁男持刀刺傷胸部及雙手多處部位，經送醫搶救不治，案發後翁男徒步逃離。

據了解，翁男有竊盜、毒品等前科，是村莊頭痛人物，上月才服完刑期出獄。翁男與死者蘇男家距離約50公尺。翁男在2年多年趁著村莊公廟遶境時行竊三太子神像，警方循線追查翁男犯案。

屏東縣崁頂鄉3日晚間6點45分發生殺人案，翁男持利器殺害鄰居蘇姓男子後，逃亡40多小時，今天中午落網，當晚現場警方拉起封鎖線。記者劉星君／翻攝
屏東縣崁頂鄉3日晚間6點45分發生殺人案，翁男持利器殺害鄰居蘇姓男子後，逃亡40多小時，今天中午落網，當晚現場警方拉起封鎖線。記者劉星君／翻攝

屏東縣 殺人案 鄰居

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