岡山民宅化身賭場 賭客見員警上門跑到鞋子都掉了
高雄岡山區一處民宅化身賭場，岡山警分局接獲線報，昨天前往查緝，員警一進門，屋內十多名賭客嚇到從後門逃逸，，還有人跑進附近的超商喝咖啡裝沒事，警方陸續將將賭場負責人、賭客22人全部帶回，訊後依賭博罪送辦。
該賭場位於岡山區竹圍北街，民宅外觀不起眼，但其實許多賭客於平日中午時段都會前往小試身手，賭場孫姓場主則不定期在賭場附近巡視，若有風吹草動則伺機通報。
昨天下午1時20分，岡山警分局接獲線報後持搜索票前往查緝，員警抓準時機進入民宅，賭客一看警察進入，嚇得紛紛往2樓及後門逃竄。
有些賭客跑到附近超商點咖啡裝沒事，還有人跑到公園、民宅車庫、農地躲藏，惟仍遭員警識破一一查獲到案，部分賭客顧不上鞋子掉落，赤腳遭警方緝獲，過程恰似某知名韓國戲劇劇情及電影大逃殺情節。
警方在賭場查獲負責人及賭客22人，查扣賭資6000元，全案詢後依法移送橋頭地方檢察署偵辦。
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