三重男開車自撞路邊鷹架 恍惚呆坐駕駛座警搜出毒品

新北市39歲陳男昨晚開車行經三重區重新路時不慎失控自撞路邊鷹架。警方及消防人員到場，發現陳男坐在駕駛座上神情恍惚無法正常應答，身邊還擺放K他命殘渣袋。陳男坦承持毒，但辯稱沒有吸毒開車，警方詢後依毒品、公共危險罪將陳男送辦。

據了解，有多項前科的陳姓男子，昨天晚間7時許開車行經新北市三重區重新路三段時，車輛突然失控衝撞路邊工地鷹架。陳男肇事後並未下車，路邊民眾見狀立即報警。

三重警方及救護人員獲報到場，發現陳男僅輕微擦挫傷並無大礙，但警方發現陳男神情恍惚，詢問時也無法正確應答，經查看後在駕駛座旁發現K他命殘渣袋，經檢測後呈K他命陽性反應。陳男坦承持有毒品，但堅稱並未吸毒開車，警方詢後依毒品及公共危險罪嫌將陳男移送法辦。