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獨／賊闖高雄民宅行竊和屋主兒扭打逃逸 得手5萬台中玩樂透彩被逮

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

廖姓男子9月27日深夜10點多闖入高市鳥松區民宅竊得5萬元，女屋主正好返家，察覺似有人進屋，告知兒子楊男，楊發現廖躲頂樓拿木劍對峙，廖隨手拿菜刀抵抗，劃傷楊手臂，騎單車逃逸；警方調閱逾2百支監視器追查，1個月後在台中彩券行逮獲正在玩樂透彩的廖男。

承辦強盜案的仁武警分局偵查隊在案發後，發現竊賊廖姓男子（43歲）騎單車犯案，由於無車牌無法追查，於是從廖男騎單車軌跡沿路調閱逾2百支監視器畫面，後查出廖男犯案後，搭乘客運車在台中市下車，布線追查，發現廖喜歡玩刮刮樂和樂透彩，10月25日下午持拘票在台中市某彩券行逮獲正在玩運發彩的廖男。

仁武警方破獲該起強盜案，查出廖男騎著單車尋找可隨意進屋的老舊透天厝，觀察後進屋行竊，曾以同樣手法在鼓山區、鳳山區犯案。

廖男落網聲稱因缺錢花用才行竊，得手5萬元，落網時身上還有3萬元，警方懷疑廖志其他區域犯案，警詢後，依強盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，廖遭檢方聲押獲准；承辦此案的偵查隊鄭姓偵查佐12下旬獲公開頒獎表揚。

警方調查，廖男9月27日闖入鳥松區本館路某處老舊透天民宅行竊，逐樓搜括5萬元現金，當時年約70歲的女屋主返家，發現似有陌生人闖入，去房內叫醒兒子楊男（42歲）。

楊男持木劍上頂樓查看，發現廖隨手拿起家裡的舊菜刀躲在頂樓處，兩人發生扭打，過程中，楊欲奪下廖手中的菜刀，不慎手臂遭劃傷，廖趁隙衝下樓逃逸。

仁武警分局大華派出所獲報，通報偵查隊，共組專案小組追查，10月25日下午在台中市區某彩券行逮獲廖男。

仁武警分局警方在台中市彩券行逮獲在轄區民宅行竊5萬元，和屋主發生扭打的廖姓男子，在其身上起出3萬餘元的贓款。記者石秀華／翻攝
仁武警分局警方在台中市彩券行逮獲在轄區民宅行竊5萬元，和屋主發生扭打的廖姓男子，在其身上起出3萬餘元的贓款。記者石秀華／翻攝

單車 彩券行 頂樓

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