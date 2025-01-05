影／台74線崇德路匝道旁警匪追逐？ 失聯移工尿遁落網

台74線快速道路崇德路匝道附近，前天有市民直擊警匪追逐，警員與疑犯在快車道上奔跑，影片今在社群網路流傳，第五警分局表示，當天是警員守望時，查出一名越南籍逃逸移工，移工佯稱尿急逃逸，最後已順利緝捕歸案。

第五警分局四平所黃姓警員前天下午4時許，在北屯區環中路、崇德路守望時，盤查越南籍丁姓男子（37歲）發現丁已被通報失聯，未料丁佯稱「尿急」，隨後即徒步逃逸，與警員在台74線崇德路匝道旁的快車道，上演警匪追逐的戲碼。

警員追捕時，聯絡線上警網支援，不過過程中警員跌倒，幸好有熱心市民協助，順利在環美路、崇美路草叢處，查獲丁男，全案警詢後，依違反入出國及移民法，移請移民署台中市專勤隊處收容後，依法遣返。