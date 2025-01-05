逼債虐死翁 基隆焚屍案6嫌收押

檢警偵辦基隆焚屍藏冰櫃案，查出趙姓老翁疑積欠百萬債務遭凌虐致死，檢方聲押六名嫌犯獲准。記者游明煌／翻攝 基隆地檢署偵辦六十九歲趙姓老翁遭焚屍藏冰櫃案，六名嫌疑人陸續到案後都否認殺人，檢方以六人涉殺人重罪、棄屍，有逃亡、串滅證之虞向法院聲押禁見獲准；檢警查出，趙翁疑似積欠百萬元債務，遭多人圍毆凌虐逼債失手打死，想焚屍滅證不成再棄屍。

檢警解剖釐清死因，另發現趙翁遺體口鼻有被膠帶黏貼痕跡，疑窒息死亡，且身上無明顯刀傷，但因被燒毀嚴重，不排除有其他因素。

新北金山警分局和基隆警三分局去年十二月接獲「神秘電話」舉報，指趙翁疑金錢糾紛被殺害，凶嫌試圖焚屍滅證卻未果，把屍體藏在一輛小貨車上。檢警掌握小貨車車牌，同月廿九日晚間在基隆山區培德路旁發現車輛，但涉案人已逃逸。

基隆地檢署指揮基市警三分局、市刑大成立專案小組，循線在北部、中部埋伏追查，去年跨年夜先在台中逮捕吳姓男子，查扣槍彈和毒品；今年一月二日又在瑞芳逮捕共犯潘男，依殺人等罪聲押獲准。

在逃的陳姓債主前天凌晨二時經策動帶著江姓、林姓男子向三分局投案，供出另名涉案的陳姓男子，警方在基隆市安樂區拘捕到案。

警方查出，趙翁積欠陳姓債主百萬元債務，卻無力償還，陳姓債主上月指使林、吳、江三人找到趙翁，將人押到債主住處討債，但沒有結果；債主又找來潘男和陳男押趙翁到八堵一處廢棄倉庫拘禁多日。

警方調查，眾人在倉庫逼趙翁還債，趙翁始終表示沒錢，遭多人凌虐毆打，曾被用膠帶黏口、鼻避免大叫求救，在多人輪流用手腳踢打下，疑窒息死亡；眾人發現鬧出人命慌了手腳，有人提議焚屍滅證，找來乙炔焚燒趙翁屍體，但溫度不夠高燒不掉，只好以現場冰櫃裝入，再租貨車載運棄屍。

陳姓債主供稱，他確實找吳男等人向趙翁討債，但不知道他們會打死人，也不知有焚屍。吳男、林男等五人否認殺害趙翁，辯稱動手的是同夥，不是自己，只承認協助棄屍，檢警將再釐清行凶及焚屍過程。