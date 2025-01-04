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影／新北男開車分心撞路邊整排機車 心虛瞄車內藏毒當場被逮
李姓男子日前開車返家行經新北市板橋區，疑一時分心撞到路邊整排8輛機車，員警到場在車內發現一整袋毒品咖啡包及多顆毒煙彈，當場依法逮捕，警詢後依毒品罪嫌送辦。
新北市李姓男子（28歲）本周一開車返家行經板橋區國光路，疑為撿手機一時分心，導致汽車往右偏移，撞到路邊整排共8輛機車，也嚇到跟隨在汽車後方的機車騎士。
海山警分局員警獲報到場，發現李男神情緊張，不時偷瞄車內，讓員警起疑，果真在車內發現一整袋毒品咖啡包共72包及11顆含依託咪酯成分的喪屍煙彈。
員警依現行犯當場逮捕，警詢後將李男依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方訊後諭令以5萬元交保候傳。新北警方也將持續溯源循線追查該批毒品上游來源。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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