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為癌母籌醫療費遇死劫…全聯大火24歲移工剛當爸 逃生前大喊女兒名
全聯台中大肚倉儲工地大火喪生的24歲越南籍失聯移工阮日宏、阮文俊今公祭。家屬曝，阮日宏與8個月大女兒未見過面，人生最後1句話喊女友和女兒名字；阮文俊是家中獨子，為籌措癌母醫療費用，來台二個月沒賺到錢就遇死劫。
全聯大肚倉儲物流中心工地去年19日大火釀九死，其中阮日宏、阮文俊為同包商的油漆工，阮日宏當時跳樓逃生，緊急送醫後仍不治，阮文俊被發現喪生火場。
家屬表示，全聯已派員送每人慰問金30萬元、營造商派員送10萬元、油漆包商派代表送8萬元、空調包商派員送15萬元，總計每人收到63萬元慰問金；保險部分，雖公司都有保，但二人都是失聯移工，可能領不到。
善願愛心協會今協助阮日宏、阮文俊家屬今天下午在台中市殯儀館舉辦家祭、公祭，阮日宏的母親、阮文俊的父親今送孩子最後一程，在台親友也到場，場面哀戚。
郭志祥說，阮日宏的父親、阮文俊的母親上周六搭機來台認屍，今送孩子最後一程，善願愛心協會提供家屬全套免費喪葬服務、各慰問金5萬元，以及1.6萬元來回機票費用；二名死者經火化後，其骨灰明由父母搭機帶回越南。
郭志祥轉述，阮日宏與女友育有八個月大女兒，因阮為逃逸移工，父女從未見過面，當天跳樓逃生，可能意識到是人生最後一句話，跳樓前大喊女友和女兒的名字；現在家屬為幫女兒報戶口，今補程序剪下阮的頭髮和指甲檢體帶回越南驗DNA。
郭志祥說明，阮文俊是家中獨子，其父務農、母罹癌，為籌措其母醫療費用，才來台二個月工作，沒想到還沒賺到錢竟殞命。
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