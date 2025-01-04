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影／卓榮泰聞大麻仿真氣味瓶 試聞前先確認：不會上癮？

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

行政院長卓榮泰今上午赴台中參加更生保護會80周年成果展暨年貨大街，在反毒宣導部分卓也拿試聞了1瓶與第二級毒品大麻氣味相同的仿真氣味瓶，他聞之前還先確認「不會上癮？」靠近鼻子聞了數秒，直言「我沒聞過這個味道。」

卓榮泰今上午10點半赴台中西屯區參加更保80周年活動，現場除包括更生人年貨大街，也有衛福部、勞動部、教育部，內政部等跨部會協助更生人復歸社會成果展。

其中青少年毒品防治由刑事局副局長林信雄、刑事局預防科長林書立向卓榮泰說明，解釋常見毒品氣味，若能了解毒品是什麼味道，日常生活中萬一有聞到就能察覺，立法委員何欣純也說，有聞到類似異味這樣就懂的舉報。

卓榮泰也拿起一瓶與第二級毒品大麻相同味道的玻璃瓶時，還特別問了一句「不會上癮？」林信雄解釋這不會上癮，也不具有毒品效果，而是以化學調製出相同的氣味作為教學用途，與大麻相較，安非他命、K他命的味道就更刺鼻。

卓榮泰雙手持的玻璃瓶，靠近鼻子仔細聞了數秒後表示「我沒有聞過這種氣味」，林信雄表示為讓更多人知道毒品氣味是什麼，萬一家中有青少年不慎碰觸，家長才能立即察覺。

林書立也說明，目前年輕人容易接觸到吸煙式的彩虹煙、俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，刑事局和教育部、法務部加強合作，讓國中小以下學童認識防範。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

行政院長卓榮泰（中）試聞大麻氣味仿真瓶，他仔細聞了數秒後表示「我沒有聞過這種氣味」。記者曾健祐／攝影
行政院長卓榮泰（中）試聞大麻氣味仿真瓶，他仔細聞了數秒後表示「我沒有聞過這種氣味」。記者曾健祐／攝影
行政院長卓榮泰（中）仔細端詳青少年常用毒品外觀。記者曾健祐／攝影
行政院長卓榮泰（中）仔細端詳青少年常用毒品外觀。記者曾健祐／攝影
大麻、安非他命及K他命氣味仿真瓶。記者曾健祐／攝影
大麻、安非他命及K他命氣味仿真瓶。記者曾健祐／攝影
刑事局副局長林信雄（右）向行政院長卓榮泰（中）說明大麻氣味仿真瓶教育用意。記者曾健祐／攝影
刑事局副局長林信雄（右）向行政院長卓榮泰（中）說明大麻氣味仿真瓶教育用意。記者曾健祐／攝影

卓榮泰 毒品 氣味

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