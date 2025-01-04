基隆焚屍藏冰櫃案6嫌收押 死者欠百萬遭凌虐圍毆致死

基隆地檢署偵辦趙男遭焚屍藏冰櫃案，檢方昨晚複訊投案的陳姓債主等4名共犯，但對案情均避重就輕，否認殺人。檢方以涉殺人重罪、棄屍，有逃亡、串滅證之虞向法院聲請羈押禁見，法院今天裁准。全案6嫌都收押，檢警查出死者趙男因欠百萬，因被討債疑遭多人圍毆凌虐逼債，失手打死，焚屍滅證不成棄屍。

新北金山警分局和基隆警三分局去年12月26日分別接獲「神秘電話」舉報，指69歲趙姓老翁疑因金錢糾紛被殺害，凶嫌試圖焚屍滅證不成，藏屍在一輛小貨車上。檢警掌握小貨車車牌後，去年29日晚間發現車停放在基隆山區培德路旁，涉案人案發後都逃逸。

基隆地檢署檢察官劉星汝指揮市警察局第三分局、刑大及新北金山分局組案小組偵辦，循線在北部、中部埋伏追查多日，去年12月31日先在台中逮捕吳男，同時查扣槍彈和毒品；今年1月2日在瑞芳再逮共犯潘男，同遭依殺人等罪嫌收押。

在逃陳姓債主昨天凌晨2時經策動，帶同江男、林男等3人向第三分局投案，供出另一涉案陳男，第三分局到安樂區拘提陳男到案，移送檢方偵辦。檢察官以有逃亡、串滅證之虞，昨晚向法院聲請羈押禁見，法院今天凌晨2時裁准將陳男等4人羈押禁見。

檢警解剖釐清死因，趙男遺體口鼻有被膠帶黏貼的痕跡，疑窒息死亡，但因被燒毀嚴重，仍不排除有其他因素死亡，身上並無其明顯刀傷，確切死因還待解剖報告。

6人到案後，檢警釐清初步行兇過程、分工及動機，全案因趙男積欠百萬元債務，又無力償還，被逼債過程中，因年紀大意外猝死。

經調查，陳姓債主去年12月，指使林男、吳男、江男三人，找到趙男後，將人押到陳姓債主住處追討債務不成，另又找來潘男、陳男押到八堵一處廢棄倉庫拘禁多日，

眾人在倉庫逼趙男還債，趙男表示沒有錢，因此遭多方凌虐、毆打，曾被用膠帶黏口、鼻避免大叫求救，引起注意，多人輪流用手腳踢打，因趙男年紀大，在毆打過程中疑窒息死亡，大家才慌了手腳。

檢警調查，眾人發現趙男死亡後，十分意外，但有人提議焚屍滅證，找來乙炔焚燒趙的遺體，但因溫度不夠高無法燒掉，就偷拿現場一個冰櫃裝入，再去租貨車載運棄屍。

陳姓債主向警方供稱，他確實找吳男等人向趙討債，但不知道他們會打死趙男，也不知有焚屍。吳男、林男等5人則都否認殺害趙男，都推稱動手的是同夥，不是自己動手，只認棄屍，檢警將再釐清圍毆行凶及焚屍過程。

檢警並查出，趙男在1990年間曾曾以「肛門」夾藏海洛因方式走私被逮，法院判他無期徒刑，後來出獄又欠債。

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