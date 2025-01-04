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遭槍刀脅迫還款7千元 藉口領錢報警求助

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市大安警分局瑞安街派出所，3日凌晨3時許接獲報案有人遭限制自由，警方趕往現場，發現是一起7千元的債務糾紛，遭陳姓債主持空氣槍及刀械恐嚇還錢，警方立即將陳嫌帶回派出所。

警方說，余姓男子報案，稱友人遭限制自由，對方手上有槍及刀械，警方獲報後立即以優勢警力趕赴現場查處。

經了解，余男積欠犯嫌陳姓男子7000元未歸還，3日凌晨余男與友人李姓男子，前往陳男家中商討還錢事宜，過程中因起口角爭執，陳男手持空氣槍及刀械恐嚇余男及李男還錢，余男以要下樓領錢為由，離開現場至超商報警。

警方到場時，陳男一度拒絕開門，警方考量在屋內遭限制自由的李男有人身安全疑慮，依據警察職權行使法，請119消防隊人員執行破門任務，進入現場後見李男與陳男於屋內談話，現場無人受傷。

警方在陳男同意搜索下，屋內查獲空氣手槍2把、彈夾2個及瓦斯罐、BB鋼珠彈、毒品咖啡包6包等物品，警方扣押，以現行犯逮捕陳男。全案訊後，陳男依槍砲、毒品及妨害自由等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

陳姓債主拿槍枝刀械威逼討債，警方破門救人並查扣相關證物。記者廖炳棋/翻攝
陳姓債主拿槍枝刀械威逼討債，警方破門救人並查扣相關證物。記者廖炳棋/翻攝

咖啡 恐嚇 毒品

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