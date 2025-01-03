基隆焚屍案今晚聲押4男 吳男主嫌待釐清查明分工、動機

基隆市趙姓老翁疑遭殺害焚屍藏冷凍櫃，警方先逮捕吳姓、潘姓2男遭收押，在逃林姓、陳姓與江姓男子今天凌晨投案，警方再拘提陳男到案，吳男等6嫌全數落網。林男等4人經檢方複訊後，今晚10時40分，以殺人重罪、有逃亡串證之虞向法院聲請羈押禁見。將再釐清行凶過程、分工找出真相，嫌犯供詞有互推、避重就輕情況，吳男是否為主嫌仍待釐清。

基隆地檢署指揮市警察局第三分局、刑警大隊及新北市金山分局共同偵辦殺人棄屍案，經連日追緝，在逃陳姓、江姓、林姓等3人，自知無法遁匿法網難逃，今天凌晨2時許至第三分局經策動投案，3人咬出另一在逃陳男，第三分局到安樂區拘提陳男到案，全案共查緝6名犯嫌到案。

檢警調查，今天到案4人對供詞仍不一致，也都有互推情況，到底是誰下毒手、分工如何、行凶動機，將在收押後，再比對證物、相關人供詞釐清。

檢警日前已相驗並完成解剖，解剖報告尚未出爐，但據指出，檢警解剖時，發現趙男遺體口鼻疑有被膠帶黏貼的痕跡，傾向窒息死亡，但還無法確認，因被燒毀嚴重，仍不排除有其他因素死亡，身上並無其他明顯刀傷，但這部分仍要等解剖報告出來。

先前落網的吳男、潘男都否認是主嫌，也不承認殺人，供詞都避重就輕，推給其他同夥，因吳男在台中大甲落網時另持有槍彈及毒品，檢警懷疑是討債主嫌，正在釐清相關涉案人如何分工、殺人動機及棄屍等過程，以拼出真相。