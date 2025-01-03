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獨／北市男不滿被討債還遭「巴頭」 惱羞買西瓜刀砍人

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

61歲蔡姓老翁跟74歲林姓老翁相識，今早2人在北市哈密公園相遇，蔡不滿向林借一萬元卻頻被對方「酸言酸語」催討，還被「巴頭」羞辱，一時盛怒，跑去附近五金行買西瓜刀後，重回事發地揮砍，林臉被劃傷流血，現場一名友人熱心勸架，手背也被劃傷。警方在公園附近逮到試圖逃逸的蔡翁，依準現行犯逮捕送辦。

大同警方今天早上9點25分獲報，重慶北路三段335巷內哈密公園有持刀砍人，現場有2名傷者，林翁左臉有刀傷，送馬偕醫院縫合治療，64歲張姓男子右手臂被劃傷，送醫包紮。

警方根據現場目擊者指證，犯嫌蔡翁還在案發現場附近，上前查看，果然看到一名機車騎士身上有血跡相當可疑，攔查後確認就是砍人犯嫌，在他機車置物箱內查獲西瓜刀一把、血染外套，依準現行犯逮捕。

警方調查，雙方相識，是因債務糾紛才鬧事，蔡翁不滿林翁近日不斷催討過去借的一萬塊債務，認為「明明過去借了這麼多次都有還，怎麼一直催討？」，還頻頻在外酸言酸語放風聲，氣憤持刀砍人。

由於傷者還在醫院治療尚未出院，警方目前僅做犯嫌筆錄。據了解，蔡翁警詢時供稱，今天早上在哈密公園相遇，不滿又被酸、討債，甚至被對方用手「巴頭」羞辱，心生不滿，才騎車去附近五金行買西瓜刀，被依傷害罪移送法辦。

北市警大同分局。聯合報系資料照
北市警大同分局。聯合報系資料照

債務 討債 馬偕醫院

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