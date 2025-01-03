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高虹安遭判刑涉及違憲 白營大老憂心有陷阱

聚傳媒／ 特約記者吳思賢報導

照片取自高虹安臉書截圖
照片取自高虹安臉書截圖
民眾黨籍的新竹市長高虹安因遭判刑而被停職，高等法院審理上訴後認為此案可能涉及違憲。民眾黨立委黃珊珊肯定高院，認為正在寫歷史，但是民眾黨創黨大老擔心有陷阱。

高虹安被控於立委任內詐領助理費，一審判刑7年4月、褫奪公權4年，高虹安提起上訴。高院認為本案的《立法院組織法》第32條第1項有牴觸憲法疑慮，裁定停審，並向憲法法庭聲請釋憲。

由於賴清德總統先前提名的大法官候選人全都沒通過立法院審查，憲法法庭難以運作。高虹安案如果要憲法法庭審理，牽動大法官的人事案。

民眾黨創黨大老擔心這很可能是綠營高招，藉由高虹安案促使民眾黨支持賴總統下次提名的大法官，屆時可能高虹安獲判恢復原職，但是仍未擺脫詐領的汙名；另一方面，立場偏綠的大法官一旦上任，以後就算國民黨與民進黨合作在立法院過半數，許多法案也可能在釋憲時被認為違憲，甚至還可以解散在野黨，這也反映了民進黨黨團總召柯建銘日前揚言要解散國民黨的企圖。

白營創黨大老表示，他很擔心綠營是用一位高虹安的市長職位，換來一個滿滿綠色的大法官會議。

 

 

聚傳媒

大法官 憲法法庭 高虹安

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