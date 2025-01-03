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影／女不滿被解僱...元旦闖入按摩店揮舞雙刀 見警到場自首「我吸毒」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

39歲程姓女子不滿被台北市中正區某舒壓按摩會館解僱，元旦當天持兩把水果刀至店家亂吼、揮舞，更砸店破壞，店家報警，員警到場喝斥丟棄刀械，並壓制管束，警方事後在她包包內查獲毒品安非他命、吸食器，警詢後依毒品罪、恐嚇等罪移送法辦。

警方1日晚上7點40分獲報，懷寧街某舒壓按摩會館有持刀糾紛，到場發現程女疑因勞資糾紛，不滿持雙刀揮舞，立刻制止並大聲喝斥「把刀放下」，程女雖然氣憤，但並未失去理智仍器械配合，員警查扣水果刀2把。

程女被帶到派出所管束，期間疑似心虛，向警方自首「我包包裡有毒品」，員警一查，果然查獲毒品安非他命一袋（淨重0.54克）、吸食器一組，警詢後依毒品罪、恐嚇罪、毀損罪、妨害名譽罪移送台北地檢署偵辦。

據了解，程女指控雇主莫名其妙就解僱，甚至積欠數萬元薪資未給，但店家反駁「根本沒有積欠薪資」，直指是程女上班狀況不佳，懷疑有吸毒情況才解僱，因此怒告妨害名譽。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方查扣水果刀2把，安非他命一袋（淨重0.54克）、吸食器一組。記者翁至成／翻攝
警方查扣水果刀2把，安非他命一袋（淨重0.54克）、吸食器一組。記者翁至成／翻攝
程姓女子不滿被台北市中正區某舒壓按摩會館解僱，元旦當天持兩把水果刀至店家亂吼、揮舞，更砸店破壞。記者翁至成／翻攝
程姓女子不滿被台北市中正區某舒壓按摩會館解僱，元旦當天持兩把水果刀至店家亂吼、揮舞，更砸店破壞。記者翁至成／翻攝

妨害名譽 毒品 薪資

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