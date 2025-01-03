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肯定治安良好民眾不到五成 學者：對詐騙被害者要多關懷和有同理心

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

國立中正大學犯罪研究中心今天舉辦座談，公布2024年民眾對警察重點施政作為滿意度，經調查3000人，有85.64%民眾滿意住家與社區治安狀況，針對查緝毒品、酒駕、聚眾鬥毆等部分，分別有64.05%、74.4%、85.75%民眾滿意，至於警政署去年新推出的「打詐儀表板」，則有高達88.06%滿意，是便民措施以外的最高滿意項目。

研究發現，在「住家與社區治安狀況的觀感」上，2024年有85.64%的民眾感覺住家附近安全，儘管2020年起連續4年都超過88％，但仍是相當有信心的正面評價。

對整體治安狀況觀感，2024年有48.47%的民眾認為當前治安良好，雖未達半數以上，但與2022年調查結果36.38%相比，已成長逾12.09%，顯示有不少民眾對整體治安感到加安心。

研究指出，警政署去年新推出「提供打詐儀表板」供民眾查閱最新詐欺案件及財損資訊，民眾有38.79％表示非常支持、49.27％支持、7.02％不支持、4.92％非常不支持，結果顯示88.06%的民眾持正面態度，表示警察機關在此革新制度表現獲取多數民眾認可。

「查緝毒品」部分，2024年獲得64.05%滿意，2023年63.49％滿意；「加強取締酒駕」部分，2024年獲得74.4%滿意，2023年75.32％滿意；「維護安全勤務」部分，2024年獲得88.07%滿意，2023年88.47％滿意也持平；「提供便民措施」部分，2024年獲得91.01%滿意，2023年90.39％滿意；「遏止聚眾鬥毆事件」部分，2024年獲得85.75%滿意，2023年81.5％滿意。

座談上，上述4位教授也提出許多研究建議，包括對被害者要多關懷和有同理心；持續推進詐騙防制、強化和金融機構和網路平台合作；新興影響精神物質（NPS）和大麻使用率上升，應切斷供應鏈；疫情後社交活動增加，除了酒駕，還要加強毒駕盤查。

國立中正大學犯罪研究中心針對2024年民眾對警察重點施政作為之滿意度進行手機調查研究，調查於2024年12月10日至12月15日，訪問台灣本島及離島地區，設有戶籍且年齡在18歲以上之成年民眾，實際取得有效樣本3000位民眾，在95%的信心水準下，全體18歲以上受訪對象的抽樣誤差最大為±1.79%。

本次研究召集人為中正大學犯罪防治學系暨研究所特聘教授、犯罪研究中心主任楊士隆，副召集人為中正大學教育學院院長鄭瑞隆、犯罪研究中心執行長許華孚、犯罪防治學系教授兼系主任馬躍中。

中正大學犯罪研究中心與犯罪防制學系自2002年起，關注國內治安議題，因該中心是第三方公正機構，所作民調具客觀性和科學性，且貼近民意感受，一直以來是警方檢視各項施政作為的重要參考資料。警政署每年也都會派員前來聆聽簡報。

座談上，上述教授也提出許多研究建議，包括對被害者要多關懷和有同理心；持續推進詐騙防制、強化和金融機構和網路平台合作；新興影響精神物質（NPS）和大麻使用率上升，應切斷供應鏈；疫情後社交活動增加，除了酒駕，還要加強毒駕盤查。記者翁至成／攝影
座談上，上述教授也提出許多研究建議，包括對被害者要多關懷和有同理心；持續推進詐騙防制、強化和金融機構和網路平台合作；新興影響精神物質（NPS）和大麻使用率上升，應切斷供應鏈；疫情後社交活動增加，除了酒駕，還要加強毒駕盤查。記者翁至成／攝影
本次研究召集人為中正大學犯罪防治學系暨研究所特聘教授、犯罪研究中心主任楊士隆（左二），副召集人為中正大學教育學院院長鄭瑞隆（右二）、犯罪研究中心執行長許華孚（右一）、犯罪防治學系教授兼系主任馬躍中（左一）。
本次研究召集人為中正大學犯罪防治學系暨研究所特聘教授、犯罪研究中心主任楊士隆（左二），副召集人為中正大學教育學院院長鄭瑞隆（右二）、犯罪研究中心執行長許華孚（右一）、犯罪防治學系教授兼系主任馬躍中（左一）。
研究指出，警政署去年新推出「提供打詐儀錶板」供民眾查閱最新詐欺案件及財損資訊，民眾有38.79％表示非常支持、49.27％支持、7.02％不支持、4.92％非常不支持，結果顯示88.06%的民眾持正面態度，表示警察機關在此革新制度表現獲取多數民眾認可。圖／擷取自簡報
研究指出，警政署去年新推出「提供打詐儀錶板」供民眾查閱最新詐欺案件及財損資訊，民眾有38.79％表示非常支持、49.27％支持、7.02％不支持、4.92％非常不支持，結果顯示88.06%的民眾持正面態度，表示警察機關在此革新制度表現獲取多數民眾認可。圖／擷取自簡報
國立中正大學犯罪研究中心今天公布2024年民眾對警察重點施政作為的滿意度，經行動電話調查3000人，有85.64%民眾滿意住家與社區治安狀況。記者翁至成／攝影
國立中正大學犯罪研究中心今天公布2024年民眾對警察重點施政作為的滿意度，經行動電話調查3000人，有85.64%民眾滿意住家與社區治安狀況。記者翁至成／攝影

中正大學 警察 酒駕

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