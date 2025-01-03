影／基隆冰櫃藏屍3男投案6嫌全落網 死者疑被貼膠帶窒息亡
基隆市趙姓老翁疑遭殺害焚屍藏冷凍櫃，警方已逮捕吳姓、潘姓2男，在逃林姓、陳姓與江姓男子自知難逃法網，今天凌晨向警方投案，咬出陳姓男子下落，警方漏夜拘提陳到案，吳男等6人涉案行嫌犯全數落網，目前還在偵訊中，訊後會將林男等4人依涉犯共同殺人等罪嫌移送基隆地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押，檢警將釐清行凶過程、如何分工及全案真相。
基隆地檢署指揮市警察局第三分局、刑警大隊及新北市金山分局共同偵辦殺人棄屍案，經連日追緝，在逃陳姓、江姓、林姓等3人，自知無法遁匿法網難逃，今天凌晨2時許至第三分局經策動投案，3人咬出另一在逃陳男，第三分局到安樂區拘提陳男到案，全案共查緝6名犯嫌到案。
第三分局副分局長許耀彬表示，警方今天偵詢林男等4人後，將依涉犯共同殺人等罪嫌移送基隆地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押，目前由基隆地檢署檢察官指揮，持續釐清犯罪動機與事實真相。
檢警日前已相驗並完成解剖，解剖報告尚未出爐，但據指出，檢警解剖時，發現趙男遺體口鼻有被膠帶黏貼的痕跡，研判死因為窒息死亡，身上並無其他明顯刀傷。
先前落網的吳男、潘男都否認是主嫌，也不承認殺人，供詞都避重就輕，推給其他同夥，因吳男在台中大甲落網時另持有槍彈及毒品，檢警懷疑是討債主嫌，正在釐清相關涉案人如何分工、殺人動機及棄屍等過程，以拼出真相。
新北金山警分局和基隆警三分局去年12月26日分別接獲線報，指69歲趙姓老翁疑因金錢糾紛被殺害，凶嫌試圖焚屍滅證不成，藏屍在一輛小貨車上。檢警掌握小貨車車牌後，去年29日晚間發現車停放在基隆山區培德路旁，涉案者行凶後都逃逸，原以為有5人，後來查出共犯有6人。
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