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新憲訴法卡高虹安案釋憲？ 黃國昌：一點關係都沒有

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導

新竹市長高虹安因疑似擔任立委期間，不當使用助理費遭起訴，一審判決有罪。不過，台灣高等法院認為「立法院組織法」第32條有為法律明確性原則，遂停審並聲請釋憲民眾黨代理主席黃國昌今日表示，助理費制度要通盤檢討，這是給大家最大的啟發。

針對高虹安助理費案，一審台北地方法院依「貪汙治罪條例」利用職務詐欺財物罪判處有期徒刑7年4月，褫奪公權4年。高院審理高虹安案的合議庭認為立法院組織法有違憲疑慮，聲請釋憲。

民進黨立委鍾佳濱稱高虹安案是民眾黨告別國民黨的分手禮，黃國昌嗆，那位對女性用暴力的人講的話，沒什麼評論必要。立法院組織法第32條是否有違憲疑慮，民眾黨不是那麼了解，那個法很早之前就修了，可能要問資深的民進黨立院黨團總召柯建銘。

黃國昌認為，就立委助理費制度、地方民代助理費制度要通盤檢討，這是給大家最大的啟發，看憲法法庭是否受理，這跟憲訴法一點關係都沒有。

民眾黨秘書長周榆修說，從高院這幾位法官的相關新聞來看，已經從實務經驗跟制度上需要相互補強的地方思考，從本質跟制度尋求正本清源的方法。對高虹安擔任委員時，不公平的地方是，涉案訴訟有200餘筆，僅高虹安遭重判，台灣司法看人在辦案，如同柯文哲案。高虹安在委員任內有加班事實，也自掏腰包的經費遠超過一審判決（提到的金額），也要正告鍾佳濱之流，少在那邊見縫插針，見獵心喜。

針對民眾黨前立委蔡壁如在民眾黨前主席柯文哲一案中，證詞不一而被小草出征，是否有黨員檢舉，周榆修表示，有關黨員檢舉，中評會只要有任何陳情，都會依照準則辦理。

至於針對柯文哲狀況，是否可以爭取釋憲，黃國昌說，不需要釋憲，為何要釋憲？北檢不要當打手就可以，法院正常一點就可以，北檢要當鷹犬，高院法官遇到柯文哲態度就180度轉彎。聲請釋憲是要綠色大法官，賴清德總統比較好操控嗎？

新竹市長高虹安因疑似擔任立委期間，不當使用助理費遭起訴，一審判決有罪。不過，台灣高等法院認為「立法院組織法」第32條有為法律明確性原則，遂停審並聲請釋憲。民眾黨代理主席黃國昌今日表示，助理費制度要通盤檢討，這是給大家最大的啟發。記者屈彥辰／攝影
新竹市長高虹安因疑似擔任立委期間，不當使用助理費遭起訴，一審判決有罪。不過，台灣高等法院認為「立法院組織法」第32條有為法律明確性原則，遂停審並聲請釋憲。民眾黨代理主席黃國昌今日表示，助理費制度要通盤檢討，這是給大家最大的啟發。記者屈彥辰／攝影

民眾黨 釋憲 高虹安

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