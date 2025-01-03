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基隆焚屍塞冷凍櫃案 今再逮4男…6共犯全到案釐清拼真相
基隆市趙姓老翁疑遭殺害焚屍，藏屍在小貨車上冷凍櫃，警方已逮捕吳姓、潘姓兩男到案，昨天到今天凌晨，又陸續到多處地點逮捕在逃另外4男到案，目前正在偵訊中。檢警調查，全案共犯共6人，供詞多避重就輕，檢警將釐清案情，找出真相。
基隆地檢署指揮基隆市警第三分局、刑警大隊及新北金山警分局組專案小組偵辦殺人棄屍案，繼去年12月31日在台中市大甲區逮捕吳男（43歲）被羈押，，第三分局昨在瑞芳埋伏多時，逮捕第二名嫌犯潘男（43歲）。
檢警調查，吳男、潘男都否認是主嫌，也否認殺人，對相關案情都推稱不是他做的，均被收押。在6人都到案後，將有助釐清案情，查明6人如何分工殺人棄屍。
新北金山警分局和基隆警三分局去年12月26日分別接獲線報，指69歲趙姓老翁疑因金錢糾紛被殺害，凶嫌試圖焚屍滅證不成，藏屍在一輛小貨車上。檢警掌握小貨車車牌後，去年29日晚間發現車停放在基隆山區培德路旁，涉案者行凶後都逃逸。
警方在基隆市一輛貨車尋獲死者，檢察官完成相驗、解剖，死者疑死後被焚燒，確切死因將等解剖報告，研判因外力介入致死，目前解剖報告尚未出來。檢警表示，已查緝共犯到案，釐清犯罪事實真相。
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