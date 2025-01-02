綠營憂憲法法庭癱瘓 高虹安恐永停審 「可參選2026」

停職中的新竹市長高虹安因貪汙等罪一審遭判7年4月徒刑，但今天高院聲請釋憲、裁定停止審理。綠營人士憂心，藍白聯手癱瘓憲法法庭，高虹安案恐永遠停審，也讓她能再度參選2026新竹市長，若重回市府，停職狀況也會被解除。

民進黨新竹市議員陳建名指出，經過立院藍白強推憲訴法修法後的結果，大家都知道，一旦實行，憲法法庭將幾乎癱瘓，無法運作。如果憲法法庭無法運作，那麼高虹安案將永遠停審，不會有結果，除非有人撤案或有新的變動。

陳建名說，如此一來，高虹安幾乎保有了2026的參選資格，若再度當選，按照地制法第78條第3項規定：「依第一項規定予以停止其職務之人員，經依法參選，再度當選原公職並就職者，不再適用該項之規定。」也就是說，她可能會重回市府擔任市長，停職現況將被解除。

陳建名強調，這一切的根本決定權，其實是取決於新竹市民手上，新竹市民是否仍願意再給高虹安一次機會，這是值得繼續觀察的。

民進黨新竹市議員劉康彥指出，法官依職權做出裁定，只能予以尊重，但三位法官關注的是法制面的問題，毫不影響高虹安涉貪的本質。