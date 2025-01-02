高虹安涉貪案停審 黃珊珊：高院法官正在寫歷史
停職中的新竹市長高虹安在立委任內涉詐領助理費案，高院認為關鍵法律條文立法院組織法，有牴觸憲法疑慮，昨裁定停審，並聲請釋憲。民眾黨立委黃珊珊表示，「高院法官正在寫歷史」，法官能有道德勇氣，不問顏色、只問對錯，實屬難得。
黃珊珊稍早在臉書發文表示，高等法院今停止審判與釋憲，其實非常有勇氣，「因為我們不是美國」，美國各級法院法官有違憲審查權，所以台灣的法官只能「依法判決」，規定不明確就沿用其他的前例，很少會去質疑法律本身有沒有問題，停止審判聲請釋憲，高院法官正在寫歷史。
黃珊珊說，停止審判、由法院聲請釋憲的案例並不多見，高院的理由白話文就是，立法院組織法規定不明確；除明顯人頭冒領或中飽私囊的犯罪個案外，立法院組織法規範制度不明，當事人無法預見，也就是無法知道可能犯罪；審判實務對地方民意代表之判決是否適用於立法委員，仍有疑義。
黃珊珊解釋，法律上有「預見可能性」，指行為人對於結果的發生有無可能預料到，稱為預見可能性，「高虹安的案件，並非人頭冒領、也非中飽私囊，應該已經很清楚了！」高院法官提出釋憲案，將給台灣各級法院的法官一個好的範例，法官要有勇氣對不合理的法律說「ＮＯ」，法官能有道德勇氣，不問顏色、只問對錯，實屬難得。
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