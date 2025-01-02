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高虹安涉貪案停審…仍維持停職停薪處分？ 內政部給答案
新竹市長高虹安在立委任內涉詐領助理費案，關鍵法律條文立法院組織法第32條第1項規定有違明確性原則，有牴觸憲法疑慮，高院今裁定案件停審，並聲請釋憲。內政部長劉世芳表示，貪汙治罪條例一審判決目前依舊在，因此維持停職處分；至於2026年可否投入選舉，劉坦言，一切按照法律規定。
劉世芳今天下午受訪被問到高虹安目前停審，是否繼續維持停職停薪？劉世芳說，內政部以地方制度法為主，目前停職狀態沒有改變。內政部補充，高虹安停職處分是按照地方制度法78條第1項，有貪汙治罪一審判決，目前高院只是停止審理，但判決依舊在，依照原本判決，停職也依然存在。
至於高虹安未來能否參選2026？劉世芳坦言，不知道，因為不曉得憲法法庭或高院合議庭何時會結束，要隨時間推移，一切按照法律規定。
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