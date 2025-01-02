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影／基隆焚屍塞冷凍櫃！嫌犯躲友人家遭活逮 否認殺人推給同夥

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市趙姓老翁疑遭殺害焚屍，藏屍在小貨車上冷凍櫃，警方繼逮捕涉案吳男到案，今天中午在瑞芳瑞濱路一處民宅附近，再逮捕共犯潘男，潘男否認是主嫌，也否認殺人，警方偵詢後晚間將依涉犯殺人等罪嫌移送基隆地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

基隆地檢署指揮基隆市警第三分局、刑警大隊及新北金山警分局組專案小組偵辦殺人棄屍案，繼去年12月31日在台中市大甲區逮捕吳男被羈押，第三分局今天會同第一分局南榮所及刑大偵三隊，在瑞芳埋伏多時，今天中午在新北瑞芳區逮捕潘男（43歲）。

檢警調查，潘男否認是主嫌，也否認殺人，對相關案情都推稱不是他做的，警方晚間偵訊釐清調查，將在晚間移送基隆地檢署複訊。檢警原本懷疑共犯逃往南部，但部分潛逃回北部，潘男藏匿友人住處。潘男被帶到分局偵訊時，媒體詢問為何要殺人？是否為主嫌？他不發一語。

新北金山警分局和基隆警三分局去年12月26日分別接獲線報，指69歲趙姓老翁疑因金錢糾紛被殺害，凶嫌試圖焚屍滅證不成，藏屍在一輛小貨車上。檢警掌握小貨車車牌後，去年29日晚間發現車停放在基隆山區培德路旁，5男涉案行凶後逃逸。

警方在基隆市一輛貨車尋獲死者，檢察官完成相驗、解剖，死者疑死後被焚燒，確切死因將等解剖報告，研判因外力介入致死，目前解剖報告尚未出來。

吳男以涉犯刑法殺人、損壞、遺棄屍體及違反槍砲彈藥刀械管制條例之非法持有槍枝及子彈等罪，罪嫌重大，且有逃亡、串滅證之虞，其中所涉殺人、非法持有槍枝等亦為重罪，法院裁准羈押禁見。今天潘男到案後，尚有46歲林男、52歲陳男等3人在逃。

第三分局偵查隊長蘇育緯表示，檢警持續積極查緝其他共犯到案，釐清犯罪事實真相。

基隆警方今天中午在瑞芳瑞濱路一處民宅附近，再逮捕共犯潘男到案。記者游明煌／翻攝
基隆警方今天中午在瑞芳瑞濱路一處民宅附近，再逮捕共犯潘男到案。記者游明煌／翻攝
基隆警方今天中午在瑞芳瑞濱路一處民宅附近，再逮捕共犯潘男到案。記者游明煌／翻攝
基隆警方今天中午在瑞芳瑞濱路一處民宅附近，再逮捕共犯潘男到案。記者游明煌／翻攝

基隆 殺人 瑞芳

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