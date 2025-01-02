高虹安案高院停審將釋憲 綠委：凸顯憲法法庭不應癱瘓

停職中的新竹市長高虹安，因貪汙等罪一審遭判刑7年4月，但高院認為立院組織法第32條之1規範抵觸憲法，裁定停止審理，聲請憲法法庭宣告該條文違憲。民進黨立委陳冠廷指出，此舉更彰顯憲法法庭的正常運作至關重要。

陳冠廷指出，依照法律，法院在審理的時候原本就得以在適用法律上有疑義時，可以聲請憲法法庭釐清是否有違憲疑慮，尊重高院按照既有程序來釐清。

陳冠廷表示，高虹安案聲請釋憲，更能了解憲法法庭的正常運作至關重要，尤其近日藍白通過「憲法訴訟法」修正案，要求大法官作成違憲宣告時需有9位以上同意，將造成憲法法庭停止運作，連帶影響重大案件提起釋憲程序，他對在野刻意癱瘓憲法法庭感到遺憾。