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高虹安案高院停審將釋憲 綠委：凸顯憲法法庭不應癱瘓

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導

停職中的新竹市長高虹安，因貪汙等罪一審遭判刑7年4月，但高院認為立院組織法第32條之1規範抵觸憲法，裁定停止審理，聲請憲法法庭宣告該條文違憲。民進黨立委陳冠廷指出，此舉更彰顯憲法法庭的正常運作至關重要。

陳冠廷指出，依照法律，法院在審理的時候原本就得以在適用法律上有疑義時，可以聲請憲法法庭釐清是否有違憲疑慮，尊重高院按照既有程序來釐清。

陳冠廷表示，高虹安案聲請釋憲，更能了解憲法法庭的正常運作至關重要，尤其近日藍白通過「憲法訴訟法」修正案，要求大法官作成違憲宣告時需有9位以上同意，將造成憲法法庭停止運作，連帶影響重大案件提起釋憲程序，他對在野刻意癱瘓憲法法庭感到遺憾。

陳冠廷呼籲，在野黨應在行政院提出覆議後審慎考慮，中止這項不當的修法，唯有維護司法機關的獨立運作，才能確保台灣民主憲政制度的健全發展，​​​​​​​​​​因為憲法法庭保障的，不論黨派，是所有國民。

民進黨立委陳冠廷認為，檢調查獲多次洩漏總統機密行程包括維安警力配置及移動路線等重要資訊，此案更與先前憲兵二一一營4名士官涉向中國情報人員洩露軍中機密案成連環效應，突顯我國正副元首維安工作已面臨嚴峻挑戰。圖／報系資料照片
民進黨立委陳冠廷認為，檢調查獲多次洩漏總統機密行程包括維安警力配置及移動路線等重要資訊，此案更與先前憲兵二一一營4名士官涉向中國情報人員洩露軍中機密案成連環效應，突顯我國正副元首維安工作已面臨嚴峻挑戰。圖／報系資料照片

憲法法庭 陳冠廷 高虹安

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