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高虹安案停審！高院認立法院組織法第32條違憲聲請釋憲

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照
新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照
新竹市長高虹安涉犯貪汙詐領公有財物、使公務員登載不實罪，台北地院認定不法所得為11萬6514元，判她7年4月徒刑，褫奪公權4年，現停職中，案件由台灣高等法院審理中。但高院認為立法院組織法第32條第1項規定有違反憲法法庭關於法規範不得違反明確性原則的解釋，牴觸憲法第18條規定，裁定停止審理，聲請憲法法庭宣告該條文違憲。

高院審理高虹安案的受命法官為郭豫珍，審判長為許永煌，陪席法官雷淑雯。合議庭指出，依合理確信，認條文與公職人員身分應受制度性保障意旨不符，危及民選公職人員身分穩定的民主憲政精神，將直接影響本案裁判結果。因此依憲法訴訟法第55條規定，聲請憲法法庭宣告立法院組織法第32條第1項規定違憲。

高院表示，多年來因公費助理經費、加班費問題而涉訟者，各級法院就地方民意代表所為判決雖有200餘筆；然針對立法委員涉及此問題而獲判有罪者，本案是第一件，相關法律規範意旨的明確性影響深遠。審判實務上就地方民意代表判決所持見解，是否當然適用於立法委員，關鍵在於立法院組織法第32條與「地方民代補助條例」第6條的制度設計、性質是否相同，此部分尚有疑義；且該條文在實務上應如何合法操作、立法者未規範事項得否由個案法官進行審查，也有疑問。

高院指出，立法院常以朝野協商處理關鍵爭議，審議理由未必完整揭示，而全國最具規模，且擁有最豐沛立法研究專業（法制局）與預算研析（預算中心）資源的立法院，猶難以確定立法院組織法第32條第1項意旨，依據法律審判的法官，自無越俎代庖餘地。

釐清民意代表助理費性質，攸關數百位現任或卸任立委及上千位公費助理類似行為的法律評價。高院認為對於類似案件，除假藉人頭冒領或中飽私囊的犯罪個案外，絕大部分（差額型）多因制度意旨模糊矇矓，致難以預見法律效果或是否構成犯罪，造成無必要的紛爭與訟累。

承審合議庭認為，唯有從本質面、制度面尋求正本清源之道，才能讓所有民意代表知所遵循、行止合度，並澈底解決此類問題，因此廣泛蒐集資料，撰寫2萬言書狀，聲請釋憲並裁定今起停止審理。

去年11月4日高院首開庭，高虹安原要念出「2024年7月27日這一天，我一生都不會忘記」等字句訴苦，但因她準備了電子檔，法官請書記官直接複製至筆錄；高檢署公訴檢察官邱文中主張，本案關鍵在於沒有申請加班費的請求權基礎。

憲法法庭 高虹安

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