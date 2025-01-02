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假藥頭賣毒咖啡害員警上當 一驗全是「真咖啡」涉詐被判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄謝姓男子在網路社群兜售「毒咖啡包」，屏東縣潮州警分局員警網路巡邏時發現，跟謝男談好用6000元買入20包，雙方約好面交後，警方隨即表明身分將謝男逮捕，結果毒咖啡包送驗竟無毒品成分，是「真咖啡」，法官依詐欺未遂罪判謝男6月徒刑。

今年3月4日，謝姓男子以暱稱「老婆一大堆」在社群平台Ｘ上，發布「高雄營（飲料）（菸）（糖果）（哈密瓜）」等文字，屏東潮州警分局警員網路巡邏時，發現謝男貼文後直覺是在販售毒品，主動私訊謝男，雙方最後以6000元價格成交20包毒咖啡。

當天傍晚5點多，屏東警員跨轄辦案，與謝男約在高雄大寮區某超商交易，謝男現身直接把一包袋子丟入警員車內，警員拿出6千元交給謝男時，趁機將謝男逮捕。

謝男落網後辯稱自己沒有販毒，警方不信，將他所賣的「毒咖啡」送驗，檢驗結果顯示為三級毒品陰性反應，謝男賣的「毒」咖啡竟然是「真」咖啡，謝男坦承，身上並沒有毒咖啡可以賣，只是想藉此手法騙錢。

高雄地方法院審理時，法官認為他利用散布販售虛假毒品方式詐取他人財物，已構成詐欺，考量他犯後坦承犯行，且是被警方佯裝購毒者查獲，犯行僅止於未遂，因此依詐欺未遂罪判刑6月，可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒咖啡示意圖。本報資料照片
毒咖啡示意圖。本報資料照片

咖啡 屏東縣 毒品 詐欺

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