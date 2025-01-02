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影／台中毒販南投租鴿舍 用鳥味蓋毒味…警識破抓人扣毒

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市楊姓男子去年4、5月間在南投縣魚池鄉租賃鴿舍、鐵皮屋，找人從事分裝毒品犯行，企圖以養鴿掩飾販毒不法，台中市刑大獲報後展開數月調查，去年底收網，帶回楊等2人，查扣140包的毒品咖啡包，市價約8.4萬元，楊等人牟利約40萬元，檢方訊問後命以10萬元、5萬元交保。

台中市刑大偵四隊在去年間獲報，楊姓男子（29歲）涉在南投縣魚池鄉租賃鴿舍、鐵皮屋從事毒品分裝不法，四隊報請台中地檢署指揮，經數月蒐證後，在去年底持搜索票收網，查獲140包毒咖啡包（重500公克），市價約8.4萬元，另帶回楊與另名張姓共犯。

經查，楊男雇用共犯擔任分裝、倉儲管理、販賣毒品，另將分裝場設立在鴿舍旁的房屋內，利用鴿舍為掩護，以鴿舍糞便臭味，試圖掩蓋分裝毒品氣味，也以養鴿避免居民察覺異狀，分裝後毒品，則是藏放在倉庫旁停放的轎車內。

另外，楊男等人為牟取暴利，還以魚目混珠方式，用橘子口味的果汁粉，濫竽充數，將少量卡西酮類毒品混合大量果汁粉製作毒品咖啡包，以降低成本，增加毒品咖啡包數量，初估不法獲利達40萬元。

全案依毒品罪將楊等2人移送台中地檢署偵辦，因楊等人態度配合，檢方命以10萬元、5萬元交保。

台中市刑大隊長李明道說，市警局以專業、科技、紀律、服務和團隊合作精神，打擊犯罪活動，保護市民的生命、財產安全，查緝毒品及非法槍械為警方持續性重點工作，呼籲民眾切勿以身試，如發現不法情事，請撥110報案電話，如提供犯罪線索因而破案者，警方將從優核發民眾協助破案、檢舉獎金。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市楊姓男子去年間在南投魚池租賃鴿舍鐵皮屋，從事毒品分裝不法，台中市刑大循線查獲，查扣市價約8萬餘元毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子去年間在南投魚池租賃鴿舍鐵皮屋，從事毒品分裝不法，台中市刑大循線查獲，查扣市價約8萬餘元毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子去年間在南投魚池租賃鴿舍鐵皮屋，從事毒品分裝不法，台中市刑大循線查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子去年間在南投魚池租賃鴿舍鐵皮屋，從事毒品分裝不法，台中市刑大循線查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子去年間在南投魚池租賃鴿舍鐵皮屋，從事毒品分裝不法，台中市刑大循線查獲，查扣市價約8萬餘元毒品。記者陳宏睿／翻攝
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台中市楊姓男子去年間在南投魚池租賃鴿舍鐵皮屋，從事毒品分裝不法，台中市刑大循線查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子去年間在南投魚池租賃鴿舍鐵皮屋，從事毒品分裝不法，台中市刑大循線查獲。記者陳宏睿／翻攝

台中市 毒品 販毒

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