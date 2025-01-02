美國紐奧良卡車衝撞人群 北市跨年夜安排警車防衝撞

前天晚間的跨年夜天氣狀況良好，台北跨年晚會湧進超過22萬人，北捷運量280萬人次創新高，觀賞跨年煙火景點人潮聚集。

今年美國路易斯安那州紐奧良法國區波旁街，跨年夜後，一名男子駕駛皮卡蓄意衝撞街上跨年人群，並和警察駁火，造成至少10人死亡，35人受傷。此外2022年，韓國首爾梨泰院因人潮眾多，發生踩踏慘案，造成159人死亡，196人負傷。

轄區信義警分局為防止有衝撞案件及踩踏事件發生，除規劃防踩踏小組，會場周邊重要路口預置串聯改道牌牌，並利用警用巡邏車、大型警備車及雙層觀光巴士，由內而外築成防車衝防線，防止車輛衝撞人群，配合三階段交通管制，分階段實施防車衝車輛措施。

信義分局說，市府跨年晚會結束後，部署近百名夜店守望警力，在信義商圈來回巡視，防制任何脫序及不法情事發生，過程中員警發現有女子換氣不順坐在地上，警方除引導女子深呼吸外，當下決定排除現場人群，將女子揹離人群，第一時間通知救護車協助女子送醫，對於警方熱心協助身體不適民眾迅速就醫，並在現場守護民眾人身安全贏得現場民眾讚許。