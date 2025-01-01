基隆殺人焚屍案吳男否認殺人、只認遺棄屍體 恐逃亡收押

基隆市趙姓老翁疑遭殺害焚屍，藏屍在小貨車上冷凍櫃，警方昨逮捕涉案嫌犯之一吳姓男子，檢察官昨晚複訊吳男後涉殺人重罪，有逃亡、串滅證之虞向法院聲押。吳男向法官否認殺人，只坦承有遺棄屍體及持有槍枝子彈等，法院認為犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞，今天中午裁准收押禁見。

新北金山警分局和基隆警三分局去年12月26日分別接獲線報，指69歲趙姓老翁疑因金錢糾紛被殺害，凶嫌試圖焚屍滅證不成，藏屍在一輛小貨車上。檢警掌握小貨車車牌後，去年29日晚間發現車停放在基隆山區培德路旁，5男涉案行凶後逃逸。

警方前天清晨在基隆市一輛貨車尋獲死者，檢察官昨完成解剖，死者疑死後被焚燒，確切死因將等解剖報告出來，但研判因外力介入。

檢方說，吳男（43歲）昨昨經檢察官訊問後，以涉犯刑法殺人、損壞、遺棄屍體及違反槍砲彈藥刀械管制條例之非法持有槍枝及子彈等罪，罪嫌重大，且有逃亡、串滅證之虞，其中所涉殺人、非法持有槍枝等亦為重罪，向法院聲請羈押禁見，今天上午11時30分法官獲准。

基隆地院表示，法官訊問後，認為吳男涉犯殺人罪等罪嫌，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，吳男雖否認涉犯殺人罪，但坦承有遺棄屍體及持有槍枝子彈犯行，犯罪嫌疑重大，有相當理由認有逃亡、湮滅證據或勾串共犯之虞，准1月1日起羈押2月，並禁止接見通信。