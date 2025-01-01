討債失手打死…基隆殺人棄屍解剖「死後被焚」 4嫌疑逃南部

基隆市趙姓老翁疑遭殺害焚屍，藏屍在小貨車上冷凍櫃，警方昨逮捕涉案嫌犯之一吳姓男子，檢察官昨晚複訊吳男後涉殺人重罪，有逃亡、串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，法院今天上午11時召開羈押庭開始訊問。基隆檢警昨天完成解剖，發現是「死後被焚屍」，確切死因還待解剖報告出來。

檢警調查，吳男（43歲）在警局偵訊後還因毒癮發作暫停訊後，對犯案過程未吐實，推稱不知情，只承認有租貨車。檢察官昨晚複訊，吳男對犯案過程仍未交代清楚，避重就輕，仍有多項疑點待釐清，犯案過程推給同夥。

法院表示，檢察官今天淩晨零時許聲請羈押殺人等案件被告吳男，因夜間不訊問，今天上午於本日11時開始訊問，預計中午會有結果。

主任檢察官陳照世表示，在基隆一輛貨車冰櫃內尋獲男性遺體案，檢察官已完成相驗及解剖程序，並且拘提涉嫌人吳男到案，且扣得其隨身攜帶槍枝及子彈，經檢察官訊問後，吳男涉犯殺人、槍砲等犯罪嫌疑重大，以所涉殺人為重罪，有逃亡、串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

基隆檢警昨天完成解剖，發現是「死後被焚屍」，確切死因還待解剖報告出來。 據檢警初判，應是討債時失手打死死者，才會臨時焚屍不成、臨時去租貨車載送丟棄，至於是何債務糾紛，仍有待檢警釐清。警方依殺人、損壞和遺棄屍體、槍砲、毒品等罪嫌，將吳男移送地檢署偵辦。