基隆焚屍案逮1嫌 追緝共犯

基隆焚屍案，警方在八堵路一間倉庫旁空地採證，發現焚燒痕跡及殘存衣物布料。記者邱瑞杰／攝影 基隆市趙姓老翁疑遭殺害焚屍，藏屍在小貨車上冷凍櫃，警方昨逮捕涉案嫌犯之一吳姓男子，吳在警局承認租用小貨車，但對案情推稱不知情，後來疑因毒癮發作，無法正常應答，警方昨晚依殺人等罪移送方偵辦。

新北金山警分局和基隆警三分局去年十二月廿六日分別接獲線報，指六十九歲趙姓老翁疑因金錢糾紛被殺害，凶嫌試圖焚屍滅證不成，藏屍在一輛小貨車上。

檢警掌握小貨車車牌後，廿九日晚間發現車停放在基隆山區培德路旁，埋伏到卅日凌晨見三名疑似凶嫌共乘白色轎車出現，但未成功攔下。

警方鎖定轎車追緝，卅日上午在林口攔截時雙方衝撞，仍被兔脫，嫌犯後棄車逃逸，經調閱監視器發現有五名男子從白色轎車出來，分頭逃逸。

四十三歲吳男先逃到桃園，再搭計程車南下台中大甲躲在友人住處，警方前晚荷槍實彈攻堅抓人，並查出四十三歲潘男、四十七歲林男和五十三歲陳男三嫌身分，另一人身分待查。

吳男昨天上午被帶往警分局，遇媒體堵訪一度嗆「關你屁事啊。」警詢時避重就輕，只承認出面租用小貨車，對案情細節說不知情，後來疑因毒癮發作，無法正常應答。

警方昨到疑為焚屍地點的基隆八堵路一處閒置倉庫採證，在倉庫外空地發現焚燒痕跡，找到殘存衣物布料；另屋主稱遺失一個冷凍櫃，警疑就是被嫌犯拿來裝屍用。